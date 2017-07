Se întâmplă în România

Doi tineri din Botoşani au avut parte de o surpriză foarte neplăcută la propria nuntă: formaţia care trebuia să cânte la petrecere nu a mai ajuns. Într-un material amplu de pe www.botosaneanul.ro este relatată întreaga poveste în care a fost implicată formaţia General Musik din Suceava, una cu state vechi de plată în domeniu.

Adrian şi Ana Maria Bocan au perfectat încă de pe 15 ianuarie 2016 un contract cu General Musik şi au achitat şi un avans de 200 de euro dintr-o sumă totală de 2.500 de euro. În contract era prevăzut foarte clar că nunta va avea loc la complexul Casa Lux din Botoşani, pe data de 9 iulie 2017, în intervalul orar 19:00-6:00.

În urmă cu o lună mirele l-a contactat pe Ghiocel Cioltan, reprezentantul General Musik, care i-a dat asigurări că va onora contractul, lucru confirmat şi cu o săptămână înainte de petrecere.

Ce avea să se întâmple este de domeniul filmelor de comedie neagră. Sâmbătă, în timp ce era la biserică pentru cununia religioasă, mirele şi-a dat seama că este ceva în neregulă pentru că nimeni de la formaţie nu-l sunase.

La sala unde a avut loc nunta, coşmarul avea să devină realitate: nici urmă de formaţie. L-a sunat pe Ghiocel Cioltan, care i-ar fi răspuns: „care nuntă, dom’le, că eu sunt deja la nuntă?”. General Musik se afla într-adevăr la o nuntă, numai că la Gura Humorului, nu la Botoşani.

„Prin ce am trecut nu doresc nimănui”

Şocul a fost foarte puternic, şi în timp ce mireasa plângea, mirele înroşea telefonul pentru a găsi alternative.

„Oamenii stăteau la cafele, la terase, se uitau la noi”, a povestit Ana Maria Bocan pentru www.botosaneanul.ro. Ea a fost completată de mire, Adrian Bocan: „Aveam deja 40 de persoane venite, noi am scris ora 19:00 pe invitaţii. Prin ce am trecut nu doresc nimănui. Aşteptam de opt ani clipa asta. De opt ani ne cunoaştem şi de doi ani am rezervat sala”.

Pentru că şi-au dat seama că au încurcat borcanele rău de tot, cei de la General Musik au căutat alternative.

În 20 de minute la sala de nuntă au ajuns câţiva muzicanţi, numai că aceştia n-ar mai fi cântat împreună, acolo s-ar fi cunoscut, iar prestaţia n-ar fi avut darul să distreze lumea. În ajutorul mirilor a sărit şeful de sală, care a adus o altă trupă, plus Luigi de la „Rapsozii Botoşanilor”. Iar marele noroc a fost că semnase un contract şi cu celebra formaţie Generic, pentru 45 de minute, şi în urma insistenţelor sale pe lângă Dan Ciotoi a cântat 90 de minute. Bineînţeles însă că şi preţul a crescut de la 7.000 la 12.000 de lei.

„Cumva au făcut premeditat. Ce formaţie găseşti în 20 de minute să fie deja îmbrăcaţi? Cei mai «nasoli». Când i-am văzut în faţă… ei nu se ştiau între ei. Ei făceau cunoştinţă la noi, la nuntă”, a spus Adrian Bocan.

Cei de la General Musik îşi recunosc gafa şi vor să cânte gratuit la cumătrie

Ghiocel Cioltan a respins acuzaţiile şi spune că s-a ajuns în această situaţie din cauza unei confuzii.

Liderul General Musik a spus că la telefoanele dinaintea nunţii era convins că vorbeşte cu mirii de la Gura Humorului şi nu îşi explică faptul că atât el, cât şi ceilalţi patru membri ai trupei au uitat că încheiaseră o înţelegere la Botoşani. Muzicantul şi-a arătat disponibilitatea nu doar de a înapoia avansul, ci şi de a plăti despăgubiri.

„Este o scăpare din partea mea, din partea formaţiei, pentru că am rătăcit contractul, n-a putut fi pus în ordine. S-a dublat contractul într-o altă locaţie. Este adevărat, m-au sunat, am crezut că vorbesc cu nunta pe care era contractul (de la Gura Humorului – n.r.). Am făcut o confuzie fatală, regret. E prima mea scăpare într-o carieră de 34 de ani. Am cerut să căutăm o cale amiabilă”, a declarat Ghiocel Cioltan, reprezentantul General Musik.

„Am înţeles că nunta i-a ieşit. Mă bucur că le-a ieşit nunta. Vor să mă acţioneze în instanţă, ca tot omul trebuie să mă apăr. Vor să caute o cale amiabilă, găsesc înţelegere, ca orice oameni ne putem înţelege. Se poate întâmpla, sunt om, am greşit, îmi pare nespus de rău (…). Nu a fost o chestiune intenţionată, o regret profund toată viaţa mea. Mi-i ruşine de situaţie, am făcut o gafă, am confundat, am greşit ca orice om şi nu mai pot face nimic. Dacă aş putea face ceva cu siguranţă că le-aş cânta trei zile şi trei nopţi fără să le iau nici un ban pentru că nu au nici o vină”, a mai spus Ghiocel Cioltan pentru www.botosaneanul.ro.

Cei de la General Musik s-au oferit să le cânte gratuit la cumătrie şi chiar să le boteze copilul doar să le treacă supărarea.