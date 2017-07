Direcţia de Asistenţă Socială

Aproape 240 de tineri au părăsit sistemul de protecţie socială în ultimii doi ani şi jumătate: 99 în anul 2015, 106 în anul 2016 şi 34 în primele şase luni ale acestui an. Dintre aceştia, 77 au ieşit de sub aripa protectoare a statului la împlinirea vârstei de 18 ani (31 în anul 2015, 35 în anul 2016 şi 11 în primele şase luni ale acestui an). 28 de tineri au beneficiat în ultimii doi ani şi jumătate de serviciile Centrului social cu destinaţie multifuncţională din Gura Humorului (9 în anul 2015, 14 în anul 2016 şi 5 în prima parte a acestui an).

După cum ne-a declarat Gabriela Florentina Andronic, coordonatoarea Centrului social cu destinaţie multifuncţională şi a Centrului multifuncţional destinat victimelor violenţei domestice, ambele din Gura Humorului, la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava se promovează un dialog, parteneriat instituţional permanent între factorii implicaţi în procesul de integrare socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie (AJOFM, instituţii publice/private, ONG-uri). „Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie specială, în scopul integrării sale sociale”, a explicat Gabriela Andronic.

Tinerilor care părăsesc sistemul de protecţieli se oferă şi un sprijin financiar (pentru fiecare copil sau tânăr care părăseşte sistemul de protecţie DGASPC Suceava acordă o sumă de bani echivalentă cu salariul minim pe economie, în conformitate cu legislaţia în vigoare).

Tinerii sunt ajutaţi să-şi găsească un loc de muncă

Directorul executiv al DGASPC Suceava, Nadia Georgeta Creţuleac, ne-a explicat că în structura instituţiei pe care o conduce funcţionează ateliere pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi terapie ocupaţională, destinate copiilor şi tinerilor din cadrul Serviciilor multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului. „Se acordă servicii de cazare temporară/masă/asistenţă socială, psihologică, vocaţională şi juridică pentru tinerii care au părăsit sistemul de protecţie şi solicită serviciile Centrului social cu destinaţie multifuncţională Gura Humorului. Specialiştii din cadrul DGASPC Suceava informează şi îndrumă tinerii care doresc să părăsească sistemul de protecţie cu privire la ofertele de cursuri de calificare/recalificare oferite de către AJOFM. De asemenea, noi îi ajutăm pe tinerii din sistemul de protecţie să participe la bursa locurilor de muncă în vederea accesului pe piaţa muncii”, a explicat Creţuleac.

În această perioadă se lucrează la redactarea şi distribuirea unui pliant care să conţină informaţii relevante cu privire la accesul pe piaţa muncii al tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecţie (model CV Europass, model scrisoare intenţie, agenţiile teritoriale de ocuparea forţei de muncă etc.).

100 de tineri care au ieşit din sistem, reintegraţi în societate

Centrul social cu destinaţie multifuncţională Gura Humorului, înfiinţat în anul 2012, are rolul de a prevenii excluziunea socială a tinerilor aflaţi în situaţie de risc după părăsirea sistemului de protecţie a copilului, prin asigurarea de găzduire pe o perioadă determinata de timp, maxim 2 ani, de asistenţă şi suport prin servicii de consiliere specializată în vederea integrării socio-profesionale şi traversarea perioadei de dezinstituţionalizare. Din anul 2013 şi până acum, au fost sprijiniţi în procesul de integrare socioprofesională 100 de tineri care au părăsit sistemul de protecţie a copilului după împlinirea vârstei de 18 ani şi absolvirea unei forme de învăţământ. Aceştia au beneficiat de găzduire temporară în centrul social humorean (unii au dorit să stea în centru câteva luni, alţii au stat perioada maximă de şedere, respectiv 2 ani). Gabriela Florentina Andronic ne-a spus că 27 de tineri au fost ajutaţi să se angajeze în anul 2015, pentru 30 de tineri în anul 2016, iar în perioada ianuarie-iulie 2017 a oferit sprijin pentru 17 tineri.

„În prezent avem 11 tineri beneficiari, din care 3 sunt deja angajaţi în câmpul muncii, care pe lângă găzduirea temporară şi asigurarea tuturor cheltuielilor de subzistenţă (alocaţie, bani pentru alimente, igienă), dar şi cheltuieli de altă natură (medicale, pentru menţinerea legăturii cu familia etc.), beneficiază de programe adecvate de consiliere juridică, consiliere psihologică, programe de formare a unor abilităţi de viaţă şi sprijin în vederea integrării sociale şi profesionale”, a completat Gabriela Andronic.

Unii au reuşit!

Din ce am discutat cu personalul care lucrează cu aceşti tineri, rezultă că cei mai mulţi nu s-au lăsat influenţaţi negativ de toate întâmplările nefericite din viaţa lor, ba mai mult, acest lucru i-a motivat să-şi urmeze ţelul şi prin efort şi multă muncă au reuşit să urmeze studii superioare, să îşi găsească locuri de muncă care le aduc mari satisfacţii şi, în tot acest timp, să se perfecţioneze continuu.

Un exemplu fericit prezentat de Gabriela Florentina Andronic este cel al Teodorei, care în anul 2014, pe când era încă elevă în clasa a XII-a la Colegiul ,,Alexandru cel Bun” din Gura Humorului, a solicitat accesul la serviciile oferite de Centrul social cu destinaţie multifuncţională Gura Humorului. În prezent ea este studentă la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” Iaşi - Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, are un loc de muncă stabil şi se poate spune că împreună: personalul centrului, pe de o parte, şi tânăra Teodora, de partea cealaltă, prin toate activităţile specifice desfăşurate în cadrul centrului, au reuşit acolo unde scepticii priveau critic, „spuneau că visăm cu ochii deschişi şi de abia aşteptau, ca atunci când vom eşua în demersurile noastre, să ne spună: <Am avut dreptate! Nu aţi reuit!>. Din fericire, nu s-a întâmplat aşa.”

Alt caz fericit este cel al Marianei, care a reuşit să-şi finalizeze studiile la Şcoala Postliceală ,,Fundaţia Ecologică Green” din Iaşi, în perioada în care a beneficiat de serviciile Centrului social cu destinaţie multifuncţională Gura Humorului.

„Salvat” tot de sistem

Povestea lui Marian este una clasică pentru mulţi dintre tinerii din sistem: abandonat de mamă în maternitate, pentru că femeia mai avea 5 guri de hrănit acasă, preluat de DGASPC Suceava imediat după naştere şi instituţionalizat, mutat dintr-un centru în altul, s-a trezit că are 18 ani şi trebuie să părăsească sistemul. Până la urmă, dezorientat, dezamăgit, băiatul a fost „salvat” tot de sistem, pentru că a ajuns în Centrul social cu destinaţie multifuncţională Gura Humorului. „Timid, afectat de tot ce se întâmpla în jurul său, de schimbările bruşte care l-au copleşit, dezorientat, mă întreba cu o voce aproape şoptită: <Doamna, ce mă fac?>, <Cum mă voi descurca?>. După perioada de acomodare cu noul statut, tânăr independent, a înţeles, a învăţat că doar munca, asumarea responsabilităţilor îi pot asigura un viitor mai bun, o viaţă pe care să o trăiască aşa cum doreşte. După o vreme, la fel de timid, cu vocea aproape şoptită, m-a întrebat: <Doamna, vreau să mă căsătoresc, ce să fac?>, <Mă puteţi ajuta?>. În prezent, tânărul lucrează, este căsătorit, are o fetiţă în vârstă de 1 an şi 8 luni şi locuieşte într-o locuinţă închiriată”, ne-a povestit şefa centrului social humorean.

Eşecurile unui tânăr care a părăsit sistemul de protecţie sunt determinate şi de mentalitatea societăţii

Nu toţi copiii care părăsesc sistemul de protecţie reuşesc să se acomodeze cu viaţa independentă, cu munca într-un altfel de cadru decât cel organizat într-un centru social, cu obţinerea unui loc de muncă. Principalele bariere în drumul spre găsirea şi păstrarea unui loc de muncă de către „un tânăr ieşit din sistem”, după cum ne-au spus specialiştii din DGASPC Suceava, sunt împărţite între mentalitatea angajatorului (respingere, neîncredere în abilităţile tânărului), mediul ostil de la locul de muncă generat de ceilalţi angajaţi şi, de cele mai multe ori, lipsa motivaţiei de a munci, atitudinea negativă a tinerilor faţă de muncă (slaba conştientizare faţă de importanţa unui loc de muncă şi implicaţiile acestuia în viaţa de zi cu zi), lipsa pregătirii profesionale şi a experienţei în muncă, neîncrederea în sine, imaginea de sine nestructurată, abilităţilor sociale slabe, dificultăţi de comunicare şi de adaptare, carenţe educaţionale (lipsa cunoştinţelor de bază ale tinerilor – scris, citit, socotit). În aceste condiţii, motivarea tânărului să continue procesul de integrare socioprofesională, mai ales în situaţia unor eşecuri succesive, este o parte importantă a activităţii personalului de la Centrul social cu destinaţie multifuncţională Gura Humorului.

Gabriela Andronic: „Uşa deschisă oferă sentimentul că există persoane cărora le pasă de ei”

Pentru mulţi tineri care au părăsit instituţiile de ocrotire socială uşa rămâne deschisă. Este şi cazul tinerilor care au petrecut o perioadă mai scurtă sau mai lungă la Centrul multifuncţional din Gura Humorului. „Uşa deschisă oferă sentimentul că există persoane cărora le pasă de ei, se interesează de soarta lor”, este de părere Gabriela Andronic.

Tinerii ştiu că pot oricând reveni pentru a împărtăşi din reuşitele lor, pentru suport emoţional şi îndrumare, pentru a primi sprijin în situaţii de criză care sunt declanşate din motive independente de voinţa lor. „Adevărata valoare a ceea ce le oferim în mediul instituţional în care ne desfăşurăm activitatea şi măsura în care ei au asimilat ceea ce au primit sunt date de modul în care se integrează la locul de muncă, îşi înţeleg rolul şi responsabilităţile şi le acceptă, de perioada de timp în care reuşesc să menţină un echilibru în viaţa profesională şi personală – acelaşi loc de muncă, aceeaşi locuinţă, îşi adaptează cheltuielile în funcţie de venituri, menţin legătura cu persoanele de referinţă din viaţa lor, de încrederea pe care o au în forţele proprii, în capacităţile lor de a face faţă schimbărilor de mediu, de curajul în a lua decizii, înţelepciunea de a face alegeri constructive şi puterea de a persevera într-un demers, într-un set de acţiuni, până la atingerea obiectivului stabilit. Chiar şi după plecarea tinerilor din centru relaţia lor cu personalul centrului rămâne deschisă”, a dat asigurări şefa Centrului multifuncţional din Gura Humorului.