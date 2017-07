Probleme

Locatarii a patru scări de bloc din centrul municipiului Rădăuţi, care fac parte din Asociaţia de Proprietari „Centru Rădăuţi”, nu mai beneficiază de apă rece încă de ieri dimineaţă, după ce furnizorul de utilităţi ACET SA a sistat furnizarea acesteia ca urmare a datoriilor acumulate de asociaţie. Contactat telefonic, şeful Agenţiei Rădăuţi ACET SA, inginerul Costel Florea, a declarat: „Datoriile Asociaţiei Centru către ACET au atins o valoare foarte mare. Săptămâna trecută am trimis somaţii către 13 scări de bloc, unde numai acolo datoriile se ridică la circa 170.000 de lei, şi cum termenul a expirat încă de luni, am decis miercuri să întrerupem furnizarea apei până vom găsi o soluţie. Mâine dimineaţă (n.r. - joi dimineaţă) la ora 08.30, am programat o întâlnire toţi cei implicaţi în această problemă şi sper că vom găsi rezolvare pe cale amiabilă.” Primarul municipiului Rădăuţi, Nistor Tătar, a declarat la rândul său, ieri după-amiază: „Am aflat despre situaţia neplăcută de la cele patru scări din municipiu, se pare că acolo există nişte probleme încă de mai mult timp în urmă cu nişte restanţe, cert e că mâine (n.r. - astăzi) dimineaţă este programată o întâlnire la care vor participa reprezentanţii asociaţiei, cei de la ACET, Protecţia Consumatorului şi executivul rădăuţean. Sper ca după ce vom analiza situaţia de acolo să găsim calea cea mai bună pentru reluarea furnizării apei reci.”