Încă o tragedie

Un accident rutier petrecut pe 21 noiembrie 2016, pe o trecere de pietoni din municipiul Suceava, s-a încheiat tragic, victima, un bărbat în vârstă de 78 de ani, murind după 37 de zile de internare în Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean, ca urmare a gravelor leziuni suferite în urma accidentului şi a complicaţiilor care au urmat. Bătrânul a fost lovit de maşina condusă de un tânăr în vârstă de 22 de ani, care, din primele cercetări ale poliţiştilor rutieri, se face vinovat exclusiv de accident, pentru că nu a acordat prioritate bărbatului care traversa pe locul marcat. Din păcate, nu putem să nu remarcăm faptul că într-un interval scurt de timp trei vârstnici au murit în accidente în municipiul Suceava. Este vorba de cei doi oameni care se aflau pe bancheta din spate într-un taxi care a fost lovit foarte violent în intersecţia de la Nordic şi de bărbatul de 78 de ani accidentat nu departe de intersecţia de la Nordic, tot pe bulevardul George Enescu. Aceste tragedii schimbă statisticile Poliţiei Rutiere, care arătau că, de regulă, în municipiul Suceava sunt multe accidente, însă foarte rar cu consecinţe tragice.

Lovit violent pe trecerea de pietoni în timp ce mergea la medicul de familie

Revenind la accidentul din 21 noiembrie, dimineaţă, în jurul orei 9.40, Gheorghe Mihăilă, în vârstă de 22 de ani, din Horodnic de Sus, aflat la volanul unui autoturism Skoda Fabia, circula pe bulevardul George Enescu, dinspre Calea Obcinilor spre strada Mărăşeşti. Accidentul s-a produs la trecerea de pietoni din faţa Cofetăriei Aura. Din cercetările poliţiei rezultă că şoferul rula pe banda de lângă axul drumului şi l-a lovit cu autoturismul pe Dumitru Chişcar, în vârstă de 78 de ani, localnic din Suceava, care traversa pe marcajul pietonal, din dreapta conducătorului auto.

Pietonul ieşise din blocul în care locuieşte, în apropiere, şi traversa pentru a merge la medicul de familie, de unde urma să ia reţeta lunară.

Multiplele leziuni interne ale victimei

Iniţial, bătrânul a fost conştient, fiind chiar verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, însă, la scurt timp, leziunile interne l-au doborât pe bătrân. El a fost diagnosticat cu ruptură de splină, fractură de umăr, fractură de femur stâng, traumatism rinichi stâng şi traumatism de cord: leziuni care spun multe şi despre violenţa impactului, chiar dacă victima avea o vârstă înaintată. Bătrânul urma să fie supus unui număr de trei intervenţii chirurgicale, însă din păcate nu a mai rezistat după a doua operaţie. Dumitru Chişcar a murit pe 27 decembrie.

Scrisoare către tânărul şofer: „Mă doare cumplit faptul că nu te-a interesat deloc ce urma să se întâmple, mă doare impasibilitatea dumitale”

Soţia bărbatului mort în condiţii atât de tragice şi-a exprimat durerea şi dezamăgirea faţă de atitudinea şoferului implicat în accident într-o scrisoare cu titlul „Scrisoare către un tânăr iresponsabil şi inuman”.

Redăm câteva fragmente din scrisoarea femeii:

„Nu ştiu cum ai putut să spui cu atâta dezinvoltură atunci când ai fost întrebat pe cine ai accidentat că ai accidentat un bătrân, ca şi cum bătrânul ar fi fost un câine. Bătrânul acela în primul rând a fost un om care a muncit şi a învăţat mult să ajungă unde a ajuns şi ar fi trebuie să mai trăiască câţiva ani fericiţi alături de soţie şi de cei doi copii, apoi să moară în patul său, înconjurat de cei dragi... Dumneata nu i-ai văzut chinul şi suferinţa şi nu te-a interesat nici faptul că urma să aibă trei intervenţii chirurgicale care necesitau foarte mult sânge, iar dumneata cred că ai fi putut fi un posibil donator, deoarece eşti tânăr. Este o foarte mare criză de sânge pentru că mulţi am fost incompatibili din cauza problemelor de sănătate. Cu toate acestea mi-au sărit în ajutor vecini, rude, prieteni, pentru care am foarte multe cuvinte de mulţumire. [...]Eu mă întreb şi acum cum ai putut, pe o trecere de pietoni, să ai o viteză atât de mare de i-ai provocat atâtea leziuni? Nu ştiu dacă eu şi copiii mei ar trebui să te iertăm. Eu am pierdut un soţ minunat, iar copiii mei un tată minunat, iar durerea nu ne-o poate lua nimeni, dar mă doare cumplit faptul că nu te-a interesat deloc ce urma să se întâmple, mă doare impasibilitatea dumitale. Nici măcar condoleanţe familiei nu ai transmis”, sunt cuvintele dureroase aşternute pe hârtie de soţia bărbatului mort.

După decesul lui Dumitru Chişcar, încadrarea juridică a faptei a fost schimbată, din vătămare corporală din culpă în ucidere din culpă. Poliţiştii de la Biroul Rutier Suceava şi procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava continuă cercetările faţă de tânărul în vârstă de 22 de ani, care urmează a fi trimis în judecată.

Alt accident pe o trecere de pietoni în municipiul Suceava

două zile, pe 4 ianuarie, s-a mai produs un accident rutier pe o trecere de pietoni din municipiul Suceava. Din nou, la volan - un tânăr şi, din nou, victima - o persoane mai în vârstă.

Un tânăr în vârstă de 21 de ani, din Salcea, aflat la volanul unui autoturism Mercedes Benz, care se deplasa pe strada Gheorghe Doja, dinspre Iţcani spre intersecţia cu strada Jean Bart, ajuns la intersecţia cu strada Fagului, nu i-a acordat prioritate unei femei în vârstă de 60 de ani, din Suceava, care era angajată în traversare pe locul marcat.

Femeia a fost diagnosticată preliminar cu leziuni uşoare.