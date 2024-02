Joi, 22 Februarie 2024 (16:41:22)

Deputatul AUR de Suceava Florin Pușcașu i-a transmis premierului României, Marcel Ciolacu, o interpelare prin care vrea să afle de la acesta când va fi corelat salariul minim cu un coș de bunuri și servicii la prețuri reale. Pușcașu a arătat că Parlamentul European a adoptat încă din luna septembrie 2022 o nouă legislație privind salariile minime adecvate în UE care impune calcularea unui „coș de bunuri și servicii la prețuri reale” pentru salariul minim. „De asemenea, pensionarii au și ei dreptul la un coș de bunuri și servicii la prețuri reale ca pensie minimă. Ar putea fi primul pas pentru un trai decent după o viață de muncă”, consideră Pușcașu. El a precizat că în Planul Național de Redresare și Reziliență este precizat un mecanism pentru stabilirea salariului minim în acord cu un coș minim de consum pentru un trai decent calculat pentru bunuri și servicii, la prețuri reale.

„Mai trebuie spus că și Avocatul Poporului nominalizează propunerile legislative depuse de parlamentarii AUR pentru armonizarea cu legislația europeană și precizează că nu înțelege de ce nu se adoptă o astfel de legislație în România”, a subliniat deputatul AUR de Suceava. El a amintit căparlamentarii AUR au depus în anul 2022 două proiecte de lege care prevăd armonizarea salariului minim, dar și armonizarea pensiei minime cu valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent prevăzut în anexa 1 a OUG 217 din 2000, care este exact norma adoptată de Parlamentul European, respectiv calcularea unui ”coș de bunuri și servicii la prețuri reale” pentru salariul minim.

„Indexarea pensiilor cu 13,8% nu este corectă pentru pensionarii care au o pensie sub coșul minim de consum, pentru că îi menține sub pragul sărăciei. În aceeași situație sunt toți românii care au veniturile sub coșul minim de consum, care reprezintă <pragul sărăciei>. Se impune, în mod firesc, ca suma ce rezultă din această armonizare cu legislația europeană privind calcularea unui coș de bunuri și servicii la prețuri reale să fie suportată de la bugetul de stat cu sprijinul Uniunii Europene. Așa cum a fost convinsă Uniunea Europeană să suporte indemnizațiile privind trecerea românilor prin pandemie, tot așa se poate obține o indemnizație privind scoaterea românilor din sărăcie”, spune Pușcașu. El i-a transmis premierului României că pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie să facă doar două lucruri. „Institutul Național de Statistică să calculeze, de îndată, valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent, actualizat conform OUG 217/2000. Iar apoi să corelați salariul minim și pensia minimă cu valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent”, a afirmat deputatul AUR de Suceava. El i-a solicitat premierului Ciolacu să spună clar când se vor face aceste corelări.