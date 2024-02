Joi, 22 Februarie 2024 (16:20:46)

La aproape un an de la premiera primei producții în limba franceză a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava - spectacolul „Occident Express”, revine, într-un format nou și în limba română.

Premiera spectacolului realizat pornind de la unul dintre cele mai importante texte ale dramaturgului Matei Vișniec, în regia lui Alain Timar, are loc duminică, 25 februarie, de la ora 19.00. Deja toate biletele puse la vânzare au fost date, iar câteva mai sunt disponibile pentru reprezentația din 28 februarie, o altă ocazie de a-l vedea fiind pe 23 martie.

”Este un spectacol care ne aduce bucurie, chiar de are doar accente comice și mai mult învățăminte și acel inexplicabil dor de casă, oriunde ai fi. Îi mulțumesc regizorului Alain Timar că a acceptat să vină în România pentru a face și „Occident Express RO”. Acest spectacol s-a născut ca urmare a dorinței publicului de a avea și o variantă în limba română. El este conceput pentru a putea fi jucat peste tot și consider că va avea succes multă vreme. Echipa de producție a fost puțin schimbată, a rămas Colonelul – Cătălin Mîndru, fiind introdusă Clara Popadiuc (Zinuța) și Răzvan Bănuț (Vasile)”, a precizat managerul teatrului sucevean, Angela Zarojanu.

Regizorul francez și-a exprimat încântarea de a reveni la Suceava, oraș care i-a devenit familiar, unde a început să cunoască tot mai multă lume – ”mă puteți considera deja un prieten al vostru”, dar să și lucreze din nou cu echipa TMMVS, cu care a mai colaborat la realizarea spectacolului ”Rinocerii” și la versiunea în franceză a ”Orient Express”, ambele fiind cu mare priză la public, atât în țară, cât și peste hotare. El a precizat că ideea punerii în scenă a spectacolului în limba română îi aparține managerului instituției culturale.

Responsabil de scenografie și light design și la versiunea în română, Sebastian Rațiu a remarcat impactul pe care l-a avut acest spectacol când a fost jucat peste hotare, în special pentru românii din Diaspora, cât și pentru publicul din Coreea de Sud, ca urmare a legăturilor pe care le au cu cei din Coreea de Nord.

”Primul gând pe care l-am avut când am aflat de spectacol a fost că va fi o adevărată provocare să-l realizăm în doar 10 zile – atât am avut la dispoziție. Îl știam, am văzut de trei ori varianta în franceză, știam unde să ajung, doar că e greu să asimilezi textul și personajele într-un timp atât de scurt. Faptul cănu am simțit din partea lui Alain nici un fel de presiune și am lucrat de parcă mai aveam jumătate de an la dispoziție, cu bucurie și cu posibilitatea de a fi și noi creativi, repetițiile și procesul de lucru au devenit ca un puzzle – ceva ce îmi place să fac”, a mărturisit Clara Popadiuc, care a îndemnat publicul să vină la spectacol, chiar de a văzut varianta în franceză, deoarece ”ambalajul este la fel, dar interiorul e diferit. E ca experiența de a mânca o ciocolată – ai ciocolata cu alune, îți place, apoi încerci una cu lapte – îți place și aia, te bucuri la fel de mult. Dar experiența în sine e diferită, pentru că interiorul nostru e diferit și automat se schimbă și spectacolul”.

Răzvan Bănuț, care trebuia să facă parte din echipa care a realizat varianta în franceză a „Occident Express”, doar că a suferit o accidentare la picior, a glumit ”Am crezut că am scăpat!”, exprimându-și apoi încântarea de a reveni în acest proiect, care i-a plăcut de la bun început.

Cătălin Mîndru, care a jucat de foarte multe ori varianta în franceză a spectacolului, a explicat că cel mai greu i-a fost să ”revină la setările din fabrică”, să își facă rolul în limba română, apreciind că noua variantă este cel puțin la fel de interesantă precum prima.

„Occident Express”, o dramă în care Orientul și Occidentul se întrepătrund, este un text care face parte din trilogia balcanică a dramaturgului Matei Vișniec și vorbește despre imensitatea abisului dintre estul și vestul Europei, abis creat între capitalismul Occidentului și trecutul comunist al popoarelor slave, unde, din nefericire, a fost aruncată și țara noastră.

Personalitate proeminentă a vieții teatrale franceze, Alain Timár este director al Théâtre des Halles din Avignon, faimosul oraș gazdă al Festivalului Internațional de Teatru, unul dintre cele mai importante și mai vizibile evenimente contemporane dedicate artelor spectacolului din lume.

Alain Timár consideră că „Occident Express” este o călătorie inițiatică în sens invers, în lumea Balcanilor (atât de departe, de necunoscută și nu prea iubită), o radiografie lucidă a capitalismului sălbatic care a înlocuit în Est utopia comunistă, dar și o reflecție privind dificila apropiere dintre cele două Europe separate de o jumătate de secol de istorie frământată.

Autorul textului după care a fost realizat spectacolul, dramaturgul Matei Vișniec s-a născut pe 29 ianuarie 1956 la Rădăuți, în nordul României. Din 1987 trăiește în Franța, unde a lucrat ca jurnalist la Radio France Internationale. După căderea comunismului în 1989, activitatea lui Matei Vișniec s-a derulat între Franța și România, între două culturi și două limbi, între Vest și Est. Piesele sale sunt traduse în peste 30 de limbi și s-au aflat pe afiș în peste 30 de țări.