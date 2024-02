Joi, 22 Februarie 2024 (16:55:14)

Reabilitarea și modernizarea Muzeului de Istorie din Siret se apropie de final, cea mai mare parte a echipamentelor a fost livrată și, spre sfârșitul lunii martie, se va putea face recepția finală, a declarat joi administratorul public al județului Suceava, Irina Vasilciuc. Aceasta a efectuat o vizită de lucru la Siret, împreună cu directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, pentru evaluarea stadiului lucrărilor. Muzeul va fi însă deschis publicului abia la sfârșitul lunii aprilie sau începutul lunii mai, după finalizarea tuturor amenajărilor interioare și exterioare și a curățeniei.

Zidul exterior pe care sunt amplasate peste 53.000 de plăcuțe cu nume ale evreilor bucovineni deportați în Transnistria, parte din Memorialul Holocaustului din Bucovina, este deja gata. Acest memorial a fost realizat cu sprijinul Yad Vashem The World Holocaust Remembrance Center, the Central Database of Shoah Victims’Names și al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”. Evreii bucovineni care au fost deportați din 9 octombrie 1941, la ordinul lui Ion Antonescu, în Transnistria aflată atunci sub administrație românească sunt identificați cu nume, prenume, numele părinților, data și locul nașterii, rezidența și locul de unde au fost deportați. Deoarece numărul celor care au murit în Transnistria nu este cunoscut nici acum cu exactitate, pe zid au fost amplasate 56.000 de plăcuțe, pentru eventualitatea că pe parcurs vor apărea informații și despre alte victime.

· Filmul Harry Potter, inspirație pentru amenajarea sălii cu personalitățile Siretului

Intrarea în curtea muzeului se face printr-o poartă cu gratii, iar în curte vor fi amplasate peste 100 de bănci modulare din lemn, pentru odihnă și meditație. La intrarea principală în clădire va funcționa recepția, cu casa de bilete și un mic magazin de profil, apoi circuitul începe cu perioada preistorică a orașului Siret, cu exponate descoperite în săpăturile arheologice și un panou interactiv. Urmează perioada Evului Mediu, cu genealogia domnitorilor și exponate din perioada medievală. Spațiile dedicate epocii moderne cuprind panouri interactive cu dezvoltarea Siretului, cu monumentele orașului și exponate, o sală care reproduce interiorul unei case de la sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea, precum și o sală dedicată personalităților din Siret. Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a declarat că aici vizitatorii vor avea ocazia să vadă și să asculte personalitățile orașului, ca de exemplu Mihai Teliman, prezentându-se singure, după modelul din filmul Harry Potter.

Din perioada modernă face parte și sala în care va fi amplasat un vagon de tren care va evoca deportarea evreilor. Vagonul va fi dotat cu un sistem interactiv, în interior vor fi harta Transnistriei, cu lagărele, mărturii video ale unor evrei bucovineni care au supraviețuit deportărilor și un scurt istoric al deportărilor.

· „România nu este încă pregătită să vorbească despre asta”

În următoarea sală va fi o carte digitală cu piesele celebre descoperite în Siret și exponate, iar la subsol va fi amenajat un spațiu care va evoca plecarea evreilor din România după al Doilea Război Mondial și va fi prezentat un film documentar cu mărturii ale celor care au plecat. „România bagă sub preș acest lucru, de aceea noi l-am dus la subsol. România nu este încă pregătită să vorbească despre asta”, a declarat Emil Ursu.

Muzeul mai cuprinde o sală de conferințe și evenimente muzeale.

Clădirea muzeului este monument istoric și necesitatea investiției a fost generată de starea precară a clădirii, uzura morală a expoziției permanente, lipsa spațiilor de depozitare și conservare, aglomerarea personalului de specialitate în spații neadecvate, lipsa unor spații și dotări pentru deservirea publicului.

Valoarea lucrărilor de reabilitare este de 4,2 milioane de lei fără TVA. Clădirea a fost consolidată, au fost refăcute instalațiile electrice, sanitare, de încălzire, de condiționare și ventilare, au fost instalate echipamente de detectare și alarmare la incendiu și efracție, control acces, instalații de sonorizare, instalații interioare de voce-date etc.

Reabilitarea muzeului face parte dintr-un proiect integrat derulat în parteneriat între Consiliul Județean Suceava și Primăria Siret, denumit „Creșterea calității vieții în orașul Siret prin cultură, educație permanentă și spații urbane moderne”, în valoare totală de 24,31 milioane de lei (5,15 milioane de euro), finanțat cu fonduri europene. A doua parte a proiectului cuprinde construirea unui centru educațional pentru învățare permanentă, cu o suprafață de 1558,76 mp, sală de sport – 837,54 mp și un teren de sport – 968,00 mp, precum și reabilitarea și modernizarea unor spații publice urbane în centrul orașului Siret: alei, spațiu verde, parcurile din zona Policlinicii, Primăriei și Casei de Cultură. Durata de execuție a întregului proiect este de 52 de luni.