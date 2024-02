Mercurial

Fraudarea examenelor pentru obținerea permiselor de conducere devenise o practică obișnuită la Serviciul de Permise și Înmatriculări Suceava. Recent, trei candidați care au dat șpagă pentru a promova examenele au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA Suceava. Zilele trecute, Tribunalul Suceava a admis toate cele trei acorduri, iar dacă nici una din părți nu le va ataca la Curtea de Apel, atunci acestea vor rămâne definitive. În felul acesta, s-a aflat și care era mercurialul, iar principalul beneficiar al sumelor din mită a fost comisarul-șef Radu Obreja, fostul șef al Serviciului Permise și Înmatriculări Suceava.

În cazul candidatului Nicu Manolache șpaga a fost de 2.200 de euro la proba teoretică și 500 de euro la proba practică, adică un total de 2.700 de euro. Omul a recunoscut totul, iar pedeapsa agreată împreună cu procurorii DNA Suceava și validată în instanță este de 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru infracțiunea de dare de mită. Pentru aceeași infracțiune a ajuns la un acord cu anchetatorii și Simon Răscol, care a primit 2 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Acesta dat mită pentru proba teoretică a examenului, iar suma remisă a fost de 1.300 de euro. Cel de al treilea candidat, care ulterior a devenit șofer pe drumurile din Suceava și din România, a fost Laurențiu Ionuț Ignat. Acesta a dat 600 de euro pentru a trece proba teoretică a examenului de obținere a permisului de conducere, iar pedeapsa pe care a agreat-o este de 2 de închisoare cu suspendare sub supraveghere.

Cei trei au mai fost obligați să frecventeze un program de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii. Li s-a mai pus în vedere că nerespectarea obligațiilor stabilite de instanță poate duce la revocarea pedepsei cu suspendare și transformarea ei în pedeapsă cu executare în regim de detenție. De asemenea, dacă în termenele de supraveghere stabilite vor comite alte fapte, suspendarea executării pedepsei se revocă.

Cei trei fac parte dintr-un lung șir de inculpați din dosarul fraudării care au ales că încheie acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA Suceava, ceea ce înseamnă că și-au însușit faptele și sunt persoane care îi vor incrimina și mai serios pe angajații de la Permise și Înmatriculări care luau șpagă.