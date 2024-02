Luni, 19 Februarie 2024 (16:33:43)

Lucrări de gravură semnate de artistul Mircia Dumitrescu, alături de plăcile originale de lemn, inspirate din poveștile lui Ion Creangă, poezia lui Ion Mureșan și din celebrele balade, catrene, versete și rondeluri ale lui François Villon, considerat primul poet modern al Franței, sunt expuse până pe 14 aprilie 2024 la Muzeul de Istorie.

În deschiderea vernisajului ce a avut loc luni, 19 februarie 2024 (de Ziua Națională Constantin Brâncuși), dr. Constantin Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei, curatorul expoziției, a mulțumim publicului care a venit la deschiderea expoziției de gravură și carte bibliofilă a artistului și acad. Mircia Dumitrescu, „o expoziție inedită pentru Suceava”.

„Mircia Dumitrescu este cunoscut în spațiul public ca un foarte important sculptor și grafician. După 1990, artistul s-a apucat de gravură. La Muzeul Național al Literaturii Române el păstrează plăci originale de lemn încă de la început, care vor intra în colecția muzeului. Acolo își are Mircia Dumitrescu sediul, atelierele de sculptură, de pictură și depozitele, cinci spații generoase, toate vor rămâne Muzeului Național al Literaturii Române, fiind o investiție foarte bună pentru acest muzeu”, a spus Emil Ursu.

Tot directorul Muzeului Național al Bucovinei a adăugat, printre altele, că gravura și expozițiile de gravură sunt mai rar întâlnite, „dar Mircia Dumitrescu a avut în ultimii ani mai multe expoziții bazate pe ilustrare de carte, cărți scoase mai ales de Academia Română, expoziții foarte bine primite. Expoziția de astăzi, de la Suceava, are, practic, trei autori: François Villon, Ion Mureșan, Ion Creangă”. Șeful Muzeului Național al Bucovinei le-a mulțumit colegilor care s-au ocupat de organizarea expoziției, colegilor de la Biroul Artă (Mulțumesc, Irina Țibulcă!”) și colegilor de la Relații Publice - Evenimente Muzeale.

· „Sper că lucrările vă vor sugera importanța tehnicii gravurii în lemn”

Artistul Mircia Dumitrescu nu a fost prezent la vernisaj, la Suceava, dar a transmis un mesaj prin intermediul unui material video înregistrat, prin care și-a cerut scuze pentru că nu a reușit să fie prezent la eveniment. El a mulțumit organizatorilor expoziției, conducerii Muzeului Național al Bucovinei, spunând: „M-am preocupat de foarte mult timp de cartea bibliofilă, încă din tinerețe, și am vrut să vă arăt trei stadii ale experiențelor mele în timp: este vorba de primele gravuri pe care le-am făcut și care au fost premiate la poveștile lui Ion Creangă, apoi, am o altă carte, pe care am făcut-o acum 4-5 ani, François Villon, în noua traducere a lui Adrian Vasiliu. Anul trecut am scos cartea <Introducere în poezie> a poetului contemporan clujean Ion Mureșan. Sper că lucrările vă vor sugera importanța tehnicii gravurii în lemn, întrucât ele au o tradiție de peste 500 de ani. Sper că la închiderea expoziției, odată cu apariția celui de-al IV-lea volum al operei mele, să fiu prezent și să mă bucur de prezența dumneavoastră”, a fost mesajul transmis de artist către sucevenii aflați la vernisaj. Alături de Muzeul Național al Literaturii Române, Muzeul Național al Bucovinei va fi coeditor la editarea celui de-al IV-lea volum semnat de artist.

· Mircia Dumitrescu, „un Brâncuși al gravurii”

Expoziția de gravură și carte bibliofilă a artistului și acad. Mircia Dumitrescu este organizată de Muzeul Național al Bucovinei, în colaborare cu Muzeul Național Brukenthal și Muzeul Național al Literaturii Române.

La vernisaj a fost prezent și dr. Alexandru Constantin Chituță, directorul Muzeului Național Brukenthal, care a spus că Mircia Dumitrescu, „un Brâncuși al gravurii”, este un artist care lucrează continuu și expoziția artistului poate satisface pe oricine. „Este o expoziție elegantă pentru mediul cultural, pentru mediul artistic, pentru restauratori, pentru elevi și profesori de la Colegiul de artă, pentru membrii UAPR etc. Prezența lui Mircia Dumitrescu arată o anumită eleganță, o anumită calitate a ceea ce se întâmplă în mediul cultural-artistic din Suceava. Pentru tineri este și o invitație de a se apleca și asupra gravurii”, a apreciat dr. Alexandru Constantin Chituță.

· Mircia Dumitrescu, o figură importantă din istoria artei

Mircia Dumitrescu s-a născut la Căscioarele, pe 3 iulie 1941. Este gravor, sculptor, pictor, grafician-ilustrator, tapiser. A făcut sute de ilustrații pentru mari autori din literatura română, iar pentru Mihai Eminescu, poetul nostru național, a găsit o formulă inovatoare de tipărire realizată și cu ajutorul unor tehnici digitale prin care i-a reprodus integral manuscrisele. Membru corespondent al Academiei Române, a predat timp de mulți ani gravura ca profesor universitar doctor la Academia de Arte Plastice din București.

„La o vârstă venerabilă, Mircia Dumitrescu nu face altceva decât ceea ce a învățat și știe să facă de o viață: să creeze, să lucreze, să folosească atât metodele vechi, de gravură în lemn (un dialog între plăcile originale de lemn și lucrările de gravură), dar să introducă și partea de noutate, editarea de cărți în care se regăsesc poeziile unor autori și imaginile create de el”, a menționat dr. Alexandru Constantin Chituță, completând că Mircia Dumitrescu este o figură importantă din istoria artei, care trasează, ca în placa de lemn, ceea ce înseamnă o istorie a gravurii românești, și așa va rămâne în istoria artei plastice, ca unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai gravurii, ai sculpturii și ai picturii din România. În anul 2021, cu prilejul aniversării a 80 de ani, Mircia Dumitrescu a realizat patru expoziţii în ţară. Preşedintele României, Klaus Werner Iohannis, l-a decorat cu Steaua României.