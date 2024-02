Luni, 19 Februarie 2024 (17:36:25)

Ciclistul fălticenean Vlad Dascălu, campionul european en titre, a început sezonul 2024 de mountain bike cu o victorie, la Chelva (Spania), în Internacionales XCO Chelva, cursă de tip HC (hors class).

Dascălu (Trek Factory Facing Pirelli), sportiv ca şi calificat la Jocurile Olimpice, a fost cronometrat cu timpul de 01 h 23 sec 43 sec.

Pe locul secund s-a clasat neozeelandezul Samuel Gaze (Alpecin-Deceunink), la 17 secunde, podiumul fiind completat de spaniolul David Valero Serrano (BH Coloma Team), la 24 de secunde.

Născut la Fălticeni, Vlad Dascălu a emigrat împreună cu familia în Spania la vârsta de 9 ani. A vrut să facă sport de mic, a cochetat o perioadă cu fotbalul, însă nu l-a atras foarte mult. La iniţiativa unui prieten a încercat ciclismul şi s-a îndrăgostit iremediabil de bicicletă. La 14 ani, s-a apucat serios de ciclism, iar un an mai târziu a trecut la mountain bike. Vlad Dascălu a debutat în Cupa Mondială în anul 2017 pentru formaţia românească Dinamo BikeXpert, după care s-a transferat la un club din Spania, ţara sa de adopţie.

În vara lui 2019, Vlad Dascălu devenea la Brno, în Cehia, primul campion european din istoria ciclismului românesc, impunându-se cu autoritate în concursul de mountain bike rezervat sportivilor sub 23 de ani, izbutind în acel an să se impună şi la Mondialele Under 23 din Canada, ceea ce, de asemenea, reprezintă o premieră pentru ţara noastră în acest sport.

În 2023, ciclistul în vârstă de 26 de ani a adus României o medalie de aur la Jocurile Europene de la Cracovia – Malopolska (Polonia) şi s-a clasat pe locul al cincilea în proba de cross-country olimpic la Campionatele Mondiale de ciclism de la Glasgow. Vlad Dascălu a fost al 11-lea, cu 916 puncte, în ierarhia finală a Cupei Mondiale de mountain bike, cu două clasări pe podium (locul 3) în etapele din Franţa şi Italia.