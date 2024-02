Studii

Pas cu pas, Andreea Cazacu, elevă în an terminal a Colegiului Național ”Ștefan cel Mare” Suceava, își urmează pasiunea din copilărie și deschide datorită rezultatelor sale, cunoștințelor, perseverenței porţile unor universităţi de prim rang din peisajul academic internațional.

Adolescenta a fost admisă la patru dintre cele mai puternice universități din Marea Britanie - University College London (UCL), King's College London, Durham University și Universitatea din Manchester – într-un final optând pentru prima dintre ele, acolo unde va studia Știința mediului, domeniu care o preocupă de când era mică.

„Sunt pasionată de tot ce ține de mediu și probleme de mediu, ecologie, începând de la schimbări climatice, poluare, efectele acestora, până la sustenabilitate și energii regenerabile. Cu cât am aprofundat acest domeniu, cu atât mai mult am simțit că asta vreau să fac, să mă implic în cercetarea și remedierea acestor probleme. Aveam undeva la vreo 6, 7 ani și accidental am dat peste o emisiune care dezbătea despre aceste aspecte, iar de atunci mă preocupă tot mai mult. E un domeniu de viitor, un domeniu unde în permanență apar joburi noi”, mărturisește ștefanista.

Dorința de a performa și de a aprofunda acest domeniu, mai ales pe componenta de cercetare, a determinat-o pe Andreea să se îndrepte către o universitatea din afara țării, acolo unde există un interes sporit pentru tot ce ține de dezvoltare durabilă, protejarea și conservarea mediului, biodiversitate, climă, poluare etc.

„Din păcate, acest domeniu nu este foarte popular în România, iar eu îmi doresc să studiez aceste probleme în profunzime. De ce Marea Britania? În căutările mele, am văzut că britanicii au facultăți foarte bune pe acest sector, mai ales pe cercetare. Am căutat universitățile puternice în acest domeniu, m-am uitat la structura cursurilor lor, pe conținutul lor, am luat în considerare și clasamentele și am hotărât că asta mi se potrivește.

La UCL, am văzut că departamentul lor de geografie e foarte recunoscut, iar laboratoarele sunt impresionante. Din câte știu, cred că sunt singura elevă din România care merge să studieze Geografie și Știința mediului în străinătate, de regulă elevii se îndreaptă către alte domenii, astfel că a trebuit să găsesc elevi de alte naționalități cu care să mai împărtășesc idei”.

Mai apreciază la UCL - University College London faptul că este „o instituție open minded”, ponderea studenților internaționali fiind peste 50%, structura și planificarea cursurilor (grupe mici de studiu, alături de un tutore), oportunitatea de a alege un număr mare de discipline opționale, de interes pentru student.

Taxe piperate

Recunoscute pentru rigoare, admiterea la universitățile bine cotate din Marea Britanie presupune mai mulți pași.

Procesul a început din vara anului trecut, când adolescenta a trimis o scrisoare de intenție (eseu) şi o recomandare din partea profesoarei sale de geografie, Loredana Epure.

Apoi, la câteva luni distanță, a susținut un examen la București, testare în limba engleză, care nu evalua neapărat nivelul de cunoștințe în geografie, ci mai curând logica, gândirea candidatului, modul de abordare a problemelor, capacitatea de analiză și interpretare.

Au urmat două interviuri, cu subiecte din geografia umană, geografia fizică, politică, state, resurse, mediu.

Universitate din Manchester a fost prima de la care a venit răspunsul favorabil, apoi au urmat celelalte.

De menționat este că, odată cu retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, procesul de admitere la universitățile britanice a rămas același, însă taxele universitare și condițiile financiare pentru studenții din UE au suferit modificări.

Studenții internaționali nu mai pot accesa împrumuturi de la statul britanic, ceea ce înseamnă că trebuie să plătească taxa și costurile aferente integral.

Taxa este una foarte piperată, iar cumulând și celelalte costuri ale vieții studențești, cheltuielile anuale s-ar ridica undeva la circa 47.000 de lire sterline pe an (din care 34.400 de lire este taxa de studii).

„Sper să pot ajunge la această sumă cu ajutorul donațiilor și sponsorizărilor. Știu tineri care au fost admiși la facultăți foarte bune, dar au trebuit să renunțe din cauza acestor taxe prohibitive, ceea ce este mare păcat. Totodată cunosc și tineri care, prin donații, au reușit să studieze în Marea Britanie, iar acest lucru îmi dă speranța că îmi voi putea continua și eu studiile acolo, iar astfel voi putea contribui la dezvoltarea unei lumi mai bune”, spune Andreea.

Olimpică la geografie, pasionată de echitație, lectură și limbi străine

Andreea excelează la mai toate disciplinele școlare, iar din clasa a V-a a participat la fiecare ediție a olimpiadei de geografie.

Cele mai bune rezultate și le-a adjudecat în ultimii doi ani, când s-a calificat la etapa națională, de unde s-a întors cu Premiul special.

Pentru rezultatele sale, în 2023, președintele Societății de Geografie din România, Corneliu Iațu, i-a acordat titulatura de membru junior al Societății.

Este pasionată de echitație, de limbi străine, de muzică rock și clasică, de lectură. Mai mult, îi place și să scrie, mai ales ficțiune. Face parte din clubul de jocuri PC al colegiului, unde se ocupă de designul acestora și de povestea caracterelor.

Urmărește constant activitatea organizațiilor și mișcărilor de mediu internaționale, alăturându-se la rândul său în „Fridays for future”, mișcare înființată în Suedia, și în „Green Peace”, unde militează, alături de alți tineri, pentru informare și tratarea crizei climatice prin înțelegerea fenomenelor de natură ecologică, socială, economică și politică.

Andreea este recunoscătoare profesorilor săi, precum și celor care au sprijinit-o atât pe parcurs, cât și în procesul îndelungat al admiterii (directorul colegiului, Dan Popescu, universitarului Ionuț Cristea, de la Facultatea de Istorie și Geografie a USV, care a învățat-o să lucreze în GIS, un program foarte complex de cartografiere, care-i va fi de ajutor și în viitor).