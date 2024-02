Luni, 19 Februarie 2024 (09:04:32)

Mai mulți elevi și profesori de la Şcoala Gimnazială ,,Samson Bodnărescu” Gălăneşti au participat, în perioada 12-16 februarie 2024, la un schimb de experiență în Istanbul (Turcia).

Este vorba de șapte elevi, însoțiți de prof. înv. primar Chifan Rodica (coordonator proiecte europene) şi prof. de limba engleză Anton Mihai, care fac parte dintr-un proiect Erasmus. Şcoala din Gălăneşti este parteneră cu ,,Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi” din Ortaköy, Beşiktaş, din Istanbul.

Am aflat de la profesorii coordonatori că Şcoala Gimnazială ,,Samson Bodnărescu” are deja o tradiţie în desfăşurarea proiectelor de tip Erasmus+, fiind printre primele şcoli din mediul rural câştigătoare a mai multor proiecte europene, cinci până acum, proiecte încheiate ,,Nature detectives” (2015-2017), ,,Educating for a diverse European identity” (2016-2018), ,,Money matters” (2017-2019), ,,We want a better future!” (2019-2021), ,,Cybersecurity schools” (2019-2021).

La școala gazdă, din Istanbul, elevii suceveni au primit informații despre activitățile pe care le desfășoară elevii turci în această unitate școlară, după care a urmat turul de vizitare a cartierului istoric Ortakoy. În a doua zi de mobilitate, elevii români și turci au făcut un tur istoric şi cultural în Istanbul, vizitând faimosul bulevard Istiklal, Turnul Galata, galeriile de artă Schneidertempel, Muzeul Mevlevi, Moscheea Bereketzade Ali Efendi.

Turul s-a încheiat cu o plimbare cu vaporul pe Strâmtoarea Bosfor, care desparte Europa şi Asia. A treia zi a continuat cu vizitarea celei mai populare destinaţii turistice din Istanbul, Sultanahmet, oraşul vechi şi cartierul istoric al Istanbulului, Palatul Topkapî, fostă reședință a sultanilor otomani, Hagia Sofia, monument de mare valoare istorică și arhitectonică, inclusă pe lista monumentelor patrimoniului mondial UNESCO, în 1985, Moscheea Albastră, cunoscută oficial ca Moscheea Sultanului Ahmed, unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult islamice din oraș, Basilica Cisternă, numită și „Palatul Scufundat”, deoarece coloanele de marmură ce o compun se înalță din apă și par incomensurabile, şi Marele Bazar, simbol unic al comerţului şi al negoţului.

Următoarea zi a fost destinată unui webinar: ,,Mările noastre oferă una din două respirații pe care le luăm”, oferit de TURMEPA (Asociația Turcă de Protecția Mediului Marin), urmat de o sesiune de Q&A care a explorat chestiuni legate de protecţia mediului marin, poluare, schimbări climatice, voluntariat, exploatare sustenabilă etc.

În ultima zi a călătoriei echipei sucevene în Turcia a avut loc ceremonia de acordare a certificatelor de participare, urmată de un program liber. „Am fost onoraţi şi privilegiaţi să fim parte din acest proiect Erasmus+. A fost un efort colaborativ care a dus la un schimb cultural fructuos, schimb util şi inovativ de practici educaţionale şi o comunitate de învăţare vibrantă. O experienţă memorabilă şi transformativă pentru elevi şi profesori”, a declarat, la final, prof. înv. primar Chifan Rodica.