Miercuri, 20 Decembrie 2023 (12:14:59)

Președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, i-a transmis liderului PSD Suceava, Ioan Stan, că este mai preocupat de investițiile din județ decât să-i dea replici la atacurile politice ale acestuia. Afirmația a fost făcută după ce Ioan Stan a spus că PSD a câștigat alegerile parlamentare din județul Suceava în 2016 și 2020, cu el la conducerea campaniei electorale, în detrimentul PNL, care a fost condus de Gheorghe Flutur.

„M-am liniștit, stați bine în sondaje, ați condus echipe la câștig, deci veți candida împreună cu mine la președinția Consiliului Județean Suceava. Asta înțeleg din atacurile zilnice pe care le faceți la adresa mea. Domnule Stan, astăzi, ca și ieri și ca toate zile trecute, am foarte multă treabă pentru județul Suceava. Vă reamintesc, domnule Stan, că recent am recepționat drumul de la Izvoarele Sucevei către Ucraina”, a declarat, miercuri, Gheorghe Flutur. El a amintit că CJ Suceava a finalizat un proiect de modernizare a Aeroportului Internațional ”Ștefan cel Mare” Suceava, iar recent a dotat Spitalul Clinic Județean cu un nou aparat scintigraf pentru depistarea cancerului.

Flutur a precizat că sâmbătă s-a finalizat și modernizarea Vămii Siret, proiect în care am fost total implicat. De asemenea, Gheorghe Flutur a spus că marți a participat la bilanțul ADR Nord-Est, unde s-a văzut că județul Suceava e pe podium, având 297 de proiecte aprobate, în valoare 350 milioane de euro, unde orașul Suceava este campion la dotarea cu autobuze electrice.

„S-a văzut că județul Suceava este campion la investii în turism, Muzeul Lemnului, Cazinoul Băilor, Muzeul Etnografic Gura Humorului, Muzeul Holocaustului de la Siret, mănăstirile Probota și Bogdana reabilitate, care au devenit adevărate perle turistice, unde sub președinția mea, în acest an, și cu sprijinul colegilor s-a făcut absorbție prin ADR Nord-Est de 100% pe POR. Astăzi recepționez un proiect transfrontalier cu Ucraina și dotăm ISU Suceava cu utilaje și echipamente pentru salvarea vieților oamenilor. S-a finalizat parcul tehnologic promovat de CJ Suceava la Siret, s-a finalizat Muzeul de Istorie de la Siret și tot astăzi s-a dat undă verde pentru aprinderea gazului metan pentru populația din Vatra Dornei, unde am avut o implicare totală. Domnule Stan, este o poză a câtorva fapte care vorbesc singure”, a declarat Gheorghe Flutur.

El i-a solicitat lui Ioan Stan să termine cu amenințările pentru că acestea nu îl impresionează. „Hai la luptă politică pe bune! Abia vă aștept și măcar știu una și bună, că nu sunteți aliat în coaliție, ci sunteți un curajos luptător. Mie încă nu îmi vine să cred”, a încheiat Flutur.