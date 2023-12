Investiții

Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat, marți, că județul Suceava se află pe primul loc în regiunea de Nord-Est la numărul de proiecte europene finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Gheorghe Flutur, care anul acesta a ocupat funcția de președinte al Consiliului de Dezvoltare al ADR Nord-Est, a declarat că în județul Suceava sunt 297 de proiecte europene finanțate prin POR, în valoare de 350 de milioane de euro.

„Județul Suceava este pe podium. Asta înseamnă că județul Suceava a atras undeva la 27% din întreaga sumă care este pe ADR Nord- Est. Aștept în continuare și în 2024 multe proiecte, proiecte finalizate și deschiderea de alte proiecte noi”, a transmis Flutur la finalul ultimei ședințe din acest an a Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est. „Am fost președinte în acest an al Consiliului de Dezvoltare al ADR Nord-Est și vreau să mulțumesc echipei tehnice, domnului director Vasile Asandei, dar și echipei consiliilor județene și a primăriilor din toată regiunea. Încheiem un an de succes, cu o absorbție a fondurilor pe POR 2014-2020 de 100%, adică un miliard de euro”, a precizat Flutur.

El a arătat că în total au fost depuse 2.800 de proiecte, din care 1.283 au fost aprobate, iar din acestea circa 800 au venit din mediul privat. „Asta înseamnă o activitate foarte intensă și pot să spun că ADR a pus bazele dezvoltării județelor Moldovei în acest mandat și vreau să îi felicit”, a spus Gheorghe Flutur.

Flutur încurajează consiliile județene să promoveze proiecte pentru drumuri care să facă legătura cu viitoarele autostrăzi 7 și 8

Președintele CJ Suceava a arătat că exemple de succes sunt proiectele finanțate prin axa 13 destinată orașelor mici. „Sunt 29 de orașe mici care nu aveau finanțări și au beneficiat de această axă. Și mă refer la județul Suceava, unde sunt nouă orașe care au beneficiat de aceste finanțări, printre care Vatra Dornei, Gura Humorului, Fălticeni, Liteni, Dolhasca, Solca, Vicovu de Sus. Sunt câteva dintre ele, beneficiare de drumuri, parcuri sau de alte investiții”, a explicat Flutur. El a mai spus că tot prin POR au fost finanțate investiții extrem de importate în învățământ sau mobilitate urbană. „Numai municipiul Suceava are proiecte de aproape 24 de milioane de euro și 100% din transportul în comun din municipiu este electric. Aici vreau să îi felicit pe primarul Ion Lungu și echipa de la Suceava pentru că este campioană la nivel național”, a precizat președintele CJ Suceava.

El a ținut să mai dea câteva exemple de proiecte de succes din județul Suceava, amintind de Cazinoul de la Vatra Dornei, Muzeul Lemnului din Câmpulung Moldovenesc, Muzeul și Hubul Cultural de la Gura Humorului, Muzeul Holocaustului de la Siret, Parcul Științific și Tehnologic din Siret, Școala Specială de la Rădăuți și Grădinița Specială de la Fălticeni, precum și proiectele aprobate pentru monumente, respectiv Mănăstirea Probota, două proiecte la Mănăstirea Dragomirna sau la Mănăstirea Bogdana.

„Vreau să încurajez și pe mai departe dezvoltarea altor perspective pentru că județele din regiune au la orizont circa 60 de milioane de euro numai pentru consiliile județene pentru contractări de noi drumuri. Și aici strategia pe care eu am propus-o este să avem drumuri care ne leagă de autostrada Moldovei A7 și de autostrada 8. E foarte important să avem justificare cu acești bani pentru accesibilitatea zonei Moldovei”, a declarat Gheorghe Flutur. El a spus că investițiile realizate în regiunea de Nord-Est prin proiectele finanțate prin POR îl fac să spună că sunt foarte multe motive de a chema diaspora acasă pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut.