“A fost un an greu, dar în același timp unul dintre cei mai buni ani pentru municipiul Suceava, de după Revoluție” – este concluzia primarului Ion Lungu, care, la fel ca în fiecare an, înaintea sărbătorilor de final de an, a prezentat bilanțul realizărilor, fără a omite partea de “nerealizări”.

În principal, edilul Sucevei a prezentat proiectele finalizate în anul în curs:

1. A fost finalizat și implementat Sistemul Integrat de transport public local – autobuze electrice, E-ticketing;

2. A fost finalizată și dată în funcțiune grădinița cu program prelungit la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”;

3. Finalizarea și darea în folosință a proiectului ”Reabilitarea clădirii Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară”;

4. Au fost finalizate lucrările și dat în folosință Ștrandul Municipal;

5. A fost finalizată și dată în folosință sala de sport de la Școala Gimnazială nr. 10;

6. S-a încheiat proiectul încălzire Complexul Comercial BAZAR;

7. A fost finalizată construcția clădirii Școlii Gimnaziale de la Colegiul Național ”Petru Rareș”;

8. A fost modernizat terenul de sport al Liceului de Artă ”Ciprian Porumbescu”;

9. A fost modernizat terenul de sport al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară;

10. Proiectul GIS URBAN a fost finalizat;

11. A fost finalizată ”Strategia Integrată de Dezvoltare urbană”, acesta fiind depusă și aprobată la ADR Piatra Neamț;

12. A fost finalizat și aprobat de Poliția Rutieră “Sistemul de modelare Urbană”, proiect finanțat prin POAT 2014-2020;

13. Au fost asfaltate străzile Dragomirna și Vasile Lupu din cartierul Ițcani;

14. A fost asfaltat Axul Principal al Municipiului Suceava;

15. A fost modernizată mantinela Patinoarului Artificial Areni;

16. A fost finalizat proiectul INTERREG Europe;

17. A fost finalizat proiectul pe fonduri europene KARMA;

18. A fost finalizat proiectul pe fonduri europene REACT – CERV 2021 Citizens;

19. Au fost finalizate lucrările pe sistemul de transport, distribuție și furnizare energie termică la punctul termic George Enescu 1, str. Zorilor și Aleea Saturn ;

20. A fost finalizat branșamentul circuitului primar și montarea modulului termic la Colegiul Tehnic ”Al. I. Cuza”;

Lista proiectelor demarate în 2023 în municipiul Suceava:

1. A început construcția Sălii Polivalente cu 5000 de locuri în Municipiul Suceava;

2. A început construcția Bazei Sportive tip I;

3. A început construcția Creșei de pe Dealul Mănăstirii;

4. Este în implementare proiectul ”Dotarea și digitalizarea unităților de învățământ”;

5. A început proiectul de reabilitare a eficienței energetice a clădirii Colegiului Național ”Mihai Eminescu”;

6. A început proiectul de reabilitare a eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale nr. 9 ”Ion Creangă” Obcini; a clădirii Școlii Gimnaziale nr. 3 și a clădirii Școlii Gimnaziale nr. 7 ”Grigore Ghica Voievod” Ițcani;

7. A început mansardarea Școlii Gimnaziale nr. 8;

8. Este în curs de derulare modernizarea iluminatului public pe 30 de străzi din municipiu cu lămpi tip LED;

9. A început amenajarea parcării de interes public în colaborare cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților;

10. A început proiectul de reabilitare a eficienței energetice a clădirii internatului de la Colegiul Național ”Petru Rareș”;

11. A început proiectul de reabilitare a eficienței energetice a clădirii Domeniului Public și a clădirii Cantinei de Ajutor Social;

12. Este în curs de implementare Proiectul “100 insule ecologice”;

13. Este în derulare închiderea gropii ecologice de la Ipotești;

14. A început construirea Centrelor de Colectare prin Aport Voluntar – CAV;

15. A fost finalizat studiul de fezabilitate al proiectului de modernizare Parc Mărășești;

16. A început proiectarea, execuția branșamentului circuit primar și montarea modulului termic la Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret”;

Un capitol important este cel al proiectelor depuse și în curs de elaborare:

1. A fost aprobat Proiectul ”Transport Public metropolitan ZUF Suceava” (vor fi achiziționate 50 de autobuze electrice, 5 stații și 58 de stații de încărcare autobuze);

2. A fost depus proiectul pentru Parc Fotovoltaic la fosta Termica;

3. A fost depus proiectul Școala verde la Colegiul Tehnic ”Petru Mușat”;

4. A fost aprobat studiul de fezabilitate pentru proiectul ”Zona de Agrement Parc Șipote”;

5. A fost aprobat studiul de fezabilitate al proiectului ”Zona de Agrement Pădure Zamca”;

6. Este finalizată documentația pentru proiectul Aqua Park;

7. Reabilitare Curtea Domnească – se lucrează la descărcări arheologice;

8. Sistem Transport Metropolitan – etapa a II-a;

9. Digitalizarea Administrației publice;

10. Creșterea eficienței energetice la Școala Gimnazială nr. 5 “Jean Bart”, la Școala Gimnazială nr. 6 din Burdujeni-sat, la Școala Gimnazială nr. 10; la Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir”;

11. Modernizarea infrastructurii școlare la Școala Gimnazială nr. 11 “Miron Costin”; la Școala Gimnazială nr. 8; la Școala Gimnazială nr. 4;

12. Grădiniță nouă la Școala Gimnazială nr. 1;

13. Grădiniță nouă Obcini;

14. Sală de sport la Școala Gimnazială nr. 4;

15. Creșterea eficienței energetice clădirii sediului Primăriei Burdujeni;

16. Parcare supraterană str. Ștefan Tomșa;

17. Reabilitare rețele termice;

18. A fost depus proiectul ”100 de orașe Europene Inteligente, Neutru Climatic până în 2030” la Comisia Europeană pentru a fi semnat contractul Climatic City;

19. Reabilitare eficiență energetică Bloc B1 de pe str. Putna; bloc 7A de pe str. Jean Bart nr. 7; bloc A04 de pe str. Putna nr. 6; bloc nr. 4 de pe str. Privighetorii nr. 4; bloc 5A de pe str. Jean Bart nr. 36;

20. Proiect ITS – modernizare stații de călători în Municipiul Suceava cu TMV;

21. Reabilitare eficiență energetică clădiri rezidențiale: Asociația nr. 3 - 6 blocuri din Zona Centrală; Asociația Centru - 9 blocuri; Bloc P de pe str. 1 Mai; bloc Castor de pe str. Jean Bart;

22. Modernizarea infrastructurii educaționale învățământ dual la Colegiul Tehnic ”Al. I. Cuza”; la Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu”.

23. Construire creșă cartier Europa;

24. Reabilitarea rețelei de distribuție cu conducte preizolate la punctul termic Zamca 3, str. Dimitrie Cantemir; la punctul termic Arini 2, str. Leca Morariu;

25. Proiectare, execuție branșament circuit primar și montare modul termic la Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir”;

Susținerea activităților culturale (pe lângă cea a teatrului și a cinematografelor Modern și Arta)

1. A fost inaugurat bustul profesorului pictor Dimitrie Loghin în Parcul Central;

2. A fost susținută financiară Corala ”Ciprian Porumbescu”, care a participat la Concursul Internațional de la Seul-Coreea de Sud, câștigând 2 medalii de aur;

3. Sprijinirea financiară a unităților de cult din municipiu;

Susținerea activităților sportive:

1. A fost sprijinită financiar echipa de handbal masculin CSU Suceava;

2. A fost organizat Crosului Sucevei, ediția a 8-a, împreună cu Clubul Sportiv Academia de Sport Suceava;

3. A fost sprijinită financiar echipa de fotbal Foresta Suceava;

4. A fost sprijinită financiar echipa CSM Suceava;

5. A fost sprijinită financiar echipa de volei ;

6. A fost sprijinită financiar echipa de canotaj;

7. A fost organizată Gala Colosseum Tournament (kickboxing) în Cetatea de Scaun;

La capitolul “Diverse”, edilul Sucevei a menționat trei activități:

1. Au fost sărbătorite 150 de cupluri de aur;

2. Acordarea de abonamente gratuite TPL pentru pensionari, elevi și studenți;

3. Premierea elevilor cu media 10 la Evaluarea națională;

Primarul Sucevei nu a omis să spună și de ceea ce consideră a fi nerealizări în 2023:

1. Nu s-a asfaltat cât și-au propus în anul 2023, din cauza lipsei forței de muncă calificată în acest domeniu;

2. Sunt întârziate la implementare proiectele europene pe Programul Regional ADR Nord-Est.

3. Nu a fost finalizată grădinița din cartierul Ițcani (constructorul a intrat în faliment și trebuie obținută din nou finanțare de la bugetul de stat).