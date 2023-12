Miercuri, 20 Decembrie 2023 (14:34:53)

Proiectul „10 pentru folclor” ajunge pentru al treilea an consecutiv la Televiziunea Română. De data aceasta, este vorba despre emisiunea „Rivalii”, unde colindele românești s-au duelat cu cele de import. Dacă doriți să aflați care dintre cele două tabere a câștigat competiția, puteți să urmăriți emisiunea „Rivalii”, care va fi difuzată sâmbătă, 23 decembrie 2023, de la ora 15:00, pe TVR 2. Ca să vă trezim interesul, vă spunem că emisiunea a avut trei moderatori: Marina Almășan, Dan Helciug și Mihaela Bârsan, inițiatoarea proiectului „10 pentru folclor”.

Artistul Dan Helciug a reprezentat echipa colindelor de import, în vreme ce Marina Almășan și Mihaela Bârsan au susținut echipa colindelor tradiționale.

Pentru a transpune invitații și spectatorii în lumea tradițiilor de Crăciun, echipa „10 pentru folclor” a reunit artiști din Bucovina și Maramureș, într-o adevărată șezătoare românească. Printre artiști s-au numărat Petronela Butnariu, Ancuța Corlățan (care a fost însoțită de cei doi băieți ai săi, Vlad și Ștefan, îmbrăcați în straie populare), Grigore Gherman, Maria Luiza Mih și Viorica Macovei.

Artiștii au fost acompaniați de Taraful „Bucovina” al Școlii Populare de Arte „Ion Irimescu” din municipiul Suceava, coordonat de profesorul Doru Cotos, și Ansamblul Folcloric „Codrii Neamțului”, coordonat de Sebastian Coroi.

Echipa de la Suceava a fost completată de inspectorul școlar pentru arte, prof. Loredana Mihaela Ceică, de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, părintele Mihai Cobziuc, familia de meșteri populari Seserman din Cajvana (Traian, Lidia, Diana și Teodora) și profesoarele Tamara Bujorean și Angela Brahariu, împreună cu elevele Loredana Botanică și Naomi Lupașcu, care au confecționat trăistuțe (activitate desfășurată în cadrul orei opționale de folclor la Școala Gimnazială Bosanci).

Nu a lipsit din emisiune nici secțiunea gastronomică, cu arome îmbietoare. Dacă de vin și horincă s-a ocupat maramureșeanca Maria Luiza Mih, bucovinenii au adus vestitele preparate din carne de porc produse de Killer, cozonacii pufoși de la Ambianța, iar de la Ciocănești au adus păstrăvii afumați în cetină de brad și cea mai nouă fiță în materie de gastronomie, „ciorba ciocăneșteană”, premiată de curând la Târgul de turism al României.

Inițiatoarea proiectului „10 pentru folclor”, Mihaela Bârsan, a mulțumit echipei de profesioniști de la TVR, în frunte cu Marina Almășan, pentru colaborarea frumoasă pe care o are de trei ani consecutivi, dar a mulțumit și tuturor colegilor ei, pentru eforturile mari pe care le-au depus, instituțiilor care o sprijină constant și sponsorilor deja tradiționali. „Împreună, am scris o nouă poveste, în care ne-am străduit să arătăm tuturor cât de frumoase sunt tradițiile de Crăciun în Bucovina și Maramureș. După emisiunea înregistrată la TVR, nu am intrat în vacanță, dimpotrivă, am avut onoarea de a prezenta momentele artistice din cadrul Galei proiectelor organizate de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, unde am fost alături de conducerea acestei instituții, care și-a premiat școlile și profesorii cu rezultate excepționale, apoi a urmat un maraton al festivalurilor de colinde: Cajvana, Vicovu de Jos și Hănțești”, ne-a spus Mihaela Bârsan.

La Cajvana, profesorul de canto Casandra Racăr Boca a inițiat un concert tradițional de colinde și obiceiuri de iarnă, care s-a desfășurat la Salonul Ami și s-a bucurat de o participare extrem de numeroasă. Pe scenă au evoluat peste 100 de elevi, iar sala a fost arhiplină. Publicul a răsplătit artiștii mici și mari cu aplauze îndelungi.

Centrul Cultural „Sofia Vicoveanca” din Vicovu de Jos a găzduit un spectacol extraordinar, care a reunit colindători din cinci zone folclorice: Basarabia, Muntenia, Ardeal, Maramureș și Bucovina. Pe toată durata spectacolului, ne-a spus Mihaela Bârsan, artiștii au fost „acompaniați” de public, care a colindat împreună cu invitații speciali: Maria Țugui, Larisa Țugui, Bianca Hrișcă, Miruna și Karina Ieșean, Maria Iliuț, Ansamblul „Burnasul”, Paula Hriscu și Năstăcuța Iuga.

La Hănțești, pe 19 decembrie 2023, a avut loc cel mai mare festival de colinde și obiceiuri de iarnă din județul Suceava, dedicat exclusiv elevilor: „Moșteniri din străbuni pe Valea Siretului”, la care au participat 700 de elevi, de la peste 30 de școli din județul Suceava. Prezent la eveniment, inspectorul școlar general adjunct prof. Petru Crăciun a apreciat în mod deosebit prestația elevilor de la liceul din Voloca (Ucraina).

Nu uitați, sâmbătă, 23 decembrie 2023, de la ora 15:00, pe TVR 2, sunteți invitați să urmăriți „Rivalii”, unde bucovinenii și maramureșenii „și-au dat mâna” și au prezentat cele mai frumoase colinde tradiționale românești, pentru a face față colindelor de import.