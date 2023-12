Fără număr

Un bărbat care a dat șpagă 1.500 de euro pentru a promova proba teoretică a examenului pentru obținerea permisului de conducere și-a recunoscut fapta. Banii au fost încasați de comisarul-șef Radu Obreja, fostul șef al Serviciului Permise și Înmatriculări Suceava. Mugurel Stelică Robu a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru infracțiunea de dare de mită. Soluția de recunoaștere a fost admisă de un magistrat de la Tribunalul Suceava, iar dacă nu va fi atacată la Curtea de Apel de bărbat sau de DNA, va intra în vigoare. În plus, Mugurel Stelică Robu a fost obligat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 60 de zile, în cadrul Primăriei municipiului Rădăuţi sau la Primăria comunei Volovăţ. Este al doilea caz de recunoaștere a vinovăției în cazul șpăgilor de la Permise și Înmatriculări care este avizat și de instanță. Săptămâna trecută, acordul încheiat de Gabriel Adrian Bîrsanu cu procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, a fost, de asemenea, validat la Tribunalul Suceava. Și în acest caz pedeapsa agreată este de doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru infracțiunea de ”cumpărare de influență”. Gabriel Bîrsanu a plătit 1.000 de euro pentru a i se permite să intre în sala de examinare cu aparatură specifică pentru a-i fi șoptite răspunsurile. Instanța a mai decis ca ”șoferul” să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 60 de zile, în cadrul Primăriei comunei Mălini sau al Primăriei municipiului Fălticeni.