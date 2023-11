Luni, 6 Noiembrie 2023 (13:07:01)

O elevă în vârstă de 13 ani, Serena Frittelli (clasa a VII-a), de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, a fost diagnosticată cu cancer și are nevoie de ajutor material, dar și de susținere emoțională. Serenei i s-a pus un diagnostic dur: „tumoră malignă - sarcom Ewing extraosos intramuscular sacro-spinal”. Adolescenta se află acum la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași și a început ședințele de chimioterapie, după ce a trecut printr-o operației, pentru a preveni extinderea tumorii.

Impresionați de povestea tristă a Serenei, reprezentanții Fundației Umanitare Nord 2001 Sânge pentru România au inițiat o campanie de strângere de fonduri, pentru că „Serena are nevoie de ajutorul nostru. Are în față un drum lung, investigații, ședințe de chimioterapie, un drum în Italia și tratamente care îi pot reda sănătatea, dar pentru toate acestea are nevoie de mulți bani pe care din păcate nu îi are. Nu se știe încă o estimare exactă, însă orice sumă donată contează și va fi cheltuită cu multă răspundere pentru a-i reda Serenei copilăria, visurile și o viață normală”.

· Donați și ajutați!

Totul a început în urmă cu aproximativ doi ani, când Serena se plângea de dureri de spate, dureri care au fost puse pe seama ghiozdanului greu sau a poziției incorecte în bancă sau la calculator. „Deși a început ședințe de recuperare cu ajutorul unui kinetoterapeut, durerile persistau. În urma unui RMN, s-a văzut această formațiune paravertebrala stângă în zona lombară, care inițial a fost considerată lipom. Pe 13 octombrie 2023, a fost programată pentru operație, iar în timpul intervenției medicii au constat că poate fi o altă problemă.

S-au trimis probe pentru evaluarea anatomo-patologică, iar pe data de 31 octombrie 2023 rezultatele au confirmat diagnosticul”, a povestit familia Serenei, care se luptă să-și salveze copilul. Orice sumă donată este de mare ajutor pentru adolescentă. Titular cont: Anton Lacramioara (mama); Cont lei: RO41BACX0000001890946000

Cont euro: RO84BACX0000001890946002, Banca Unicredit Bank.