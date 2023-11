Să vezi şi să nu crezi!

Circulă intens informația (mai mult ca sigur fake news) că premierul Ciolacu s-ar fi dus la Tel Aviv și pentru a discuta o propunere israeliană potrivit căreia, la o adică, două-trei milioane de evrei ar urma să fie găzduiți, dacă nu și înzestrați cu cetățenie, în România. Nu discut chestiunea în sine întrucât îmi place să cred că nu-i cu putință să se ajungă vreodată într-o astfel de dramatică situație limită, și apoi pentru că îmi închipui cât de dificilă ar fi atât aprobarea, cât și respingerea unei astfel de propuneri. Îmi îngădui doar să așez în pagină o istorioară din veacul XV, când evreii sefarzi erau crunt persecutați în Spania, pe atunci una dintre marile puteri ale lumii. Prin Decretul de la Alhambra (1482) Spania a decis expulzarea evreilor sefarzi. I-a primit cu brațele deschise în Turcia sultanul Baiazid, motivând astfel: „Prostia occidentului să fie chilipirul meu.” În scurt timp, sefarzii s-au insinuat în diplomația turcă, în administrație (au izbutit prima codificare a legislației turce), în cultură (ei au adus acolo tiparul, în 1492) și, fapt esențial, în zona finanțelor: după numai doi ani, bugetul țării gazdă, aflat în cronică suferință, a fost revigorat. În 2012, ministrul de justiție al Spaniei, Galardon, a anunțat că se acordă pașaport și cetățenie oricărui descendent al evreilor sefarzi dispus să se stabilească în peninsula iberică. Adevărat, după 500 de ani, cam târzior... Musulmanii consideră decizia spaniolilor ca fiind nedreaptă, întrucât (citez din „Master FP Romania”) „și strămoși ai lor au fost alungați din Spania în timpul inchiziției, însă nimeni nu-i invită înapoi.” Adevărat. Oare de ce?

*

Joi, 26 octombrie, a murit Putin! Anunțul l-a făcut Valerii Solovei – a nu se confunda cu nerușinatul Soloviov, trompeta Kremlinului la postul rusienesc de televiziune). Amândouă numele de familie se trag din același „solovei”, care în rusă înseamnă privighetoare, numai că unul ciripește din văzduh vești dorite și așteptate, celălalt doar croncănește de-a dreptul scârbos și aberant. Solovei este considerat la Moscova om de știință; a fost, între altele, profesor la Institutul rus de relații internaționale. Are faimă de clar văzător politic, câteva dintre predicțiile sale s-au confirmat – iar mai mult de jumătate, ba. Ultima: „Putin nu va trăi până la sfârșitul toamnei!” A tot promis-o insistent din 2017 încoace, repetând-o de opt ori la date diferite. De șapte ori spunea că se va întâmpla, a opta oară, în sfârșit, Solovei a dat vestea cea mare: gata Putin a murit de cancer! Alții vorbesc despre un atac de cord, și, spre a se împlini fișa bolnavului (închipuit?) de la Kremlin, se invocă un accident vascular cerebral, cancer tiroidian, lepră (?!), boala Parkinson, insuficiență cardiacă, ba chiar și Covid. Câtă vreme avem marea bucurie de a-l vedea pe țarul Vladimir apărând din nou, ba ici, ba dincolo, teafăr și nevătămat, rămâne să considerăm întemeiată suspiciunea confundării dorințelor și nădejdilor noastre cu realitatea. Experții japonezi în materie de recunoaștere facială și identificare vocală au recurs la tehnologii ținând de inteligența artificială și au ajuns la concluzia că Putin are cel puțin două sosii. „Țarul” a fost într-adevăr și-n persoană la parada din Piața Roșie (mai 2023), dar după aceea apar mari îndoieli, fiindcă doar 18% dintre trăsăturile feței lui se regăsesc în cazul personajului care a vizitat ruinele din Mariupol și a călătorit cu mașina pe podul din Crimeea. Serviciile de informații ucrainene adaugă: „dacă te uiți cu atenție, observi la cele două personaje <comportamente diferite, maniere diferite, uneori chiar înălțimi diferite.>” Numai că, la Mariupol, televiziunea rusă ni l-a mai arătat pe falsul Putin dând și instrucțiuni vice-prim ministrului Kușnulin, iar cu alte prilejuri a rostit și scurte discursuri „prezidențiale”! Foarte riscant: oricât de instruită și obedientă ar fi dublura, una-i să joace rolul bunicii răposate postate în fereastră în așteptarea poștașului cu pensia, și alta-i să dea miniștrilor „indicații prețioase” în ditamai țara aflată în război. Așa că nu m-aș mira nici de s-o afla că Putin e mort de cine știe când, nici că dublurile sunt invenție și urmașul lui Petru cel Mare împărățește și azi în tihnă și onor. Oricum, fake news ori ba, când o fi să fie cu adevărat, doar atât îl rog pe Domnul: să nu-l ierte.