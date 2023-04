Luni, 3 Aprilie 2023 (09:02:02)

Taximetristul-poet din Adâncata, Corneliu Vornicu, a mai publicat recent un volum ce cuprinde aproape 400 de poezii și se intitulează „Keaslovul”. Autodidact, Corneliu Vornicu vorbește cu mare drag despre poezie, în general, și despre poeziile pe care le-a scris el în ultimul an, poezii pe care a dorit să le adune într-o carte, pentru a rămâne mărturie peste timp. „Fiecare om are o misiune pe acest pământ. Eu cred că asta este misiunea mea. Să scriu versuri, să înșir pe hârtie gândurile mele, frământările, curiozitățile, misterele, pentru ca, în timp, cine le va citi să știe că nu am trecut nepăsător prin această viață. Îmi place să cred că multe din poeziile mele au și tâlc, unele abordează teme care, poate, nu mai sunt de actualitate, dar creează nostalgii pentru unii cititori. Aș vrea ca fiica mea Daria să vadă în mine un exemplu, un om care dacă și-a dorit să facă ceva a luptat să facă acel lucru. Din propriile economii îmi plătesc publicarea acestor cărți... la care țin foarte mult”, ne-a spus Corneliu Vornicu. Până acum, taximetristul-poet din Adâncataare patru volume publicate: „Keaslovul”, „Kălimara”, „Demiurgul” și „dolari, whisky și amante...” (primul volum, publicat în anul 2018). Corneliu Vornicu spune care scrie versurile și în pauzele dintre comenzile de taxi, în puținul timp rămas liber. Are încă multe poezii și aforisme rămase în manuscris, versuri care își așteaptă rândul la publicare. Cei care vor da verdictul corect pentru versurile scrise de taximetristul-poet din Adâncata sunt cititorii, pe care poetul îi invită la lectură. Câteva versuri din poezia „Keaslovul”, care dă și numele celui mai recent volum: „Mirosind a scoarță, ușor învechit / Coperțile urzite-n colțuri cu alamă / Strânse fedeleș cu fir de aur împletit / Keaslov închis de aurită cataramă (...) „Tipăritură sfântă cu har de învățătură / Punte trainică peste cultură păstrată / Oferă gratuit din poezii câte-o frântură / Sfaturi de credință pură, concentrată /.

Corneliu Vornicu este taximetrist, meserie pe care o face cu drag de foarte mulți ani, dar scrie și versuri, îmbinând pasiunea pentru mașini cu pasiunea pentru litere. Născut la Fălticeni, pe 23 martie 1965, Corneliu Vornicu, taximetristul-poet, a urmat școala gimnazială la Colegiul Național „Nicu Gane”, fiind prima generație care a parcurs cursurile gimnaziale la... liceu, după care a plecat la Suceava pentru a-și definitiva studiile. Din anul 2007, locuiește în Adâncata. „Sunt un optimist incurabil. Mă vindecă puține lucruri, printre care cărțile de poezii. (...) Abordarea pozitivă atrage de la sine iubirea aproapelui. Voi continua să scriu, de asta sunt sigur. Mulțumesc familiei, soției Lenuța, fiicei Daria, pentru suport și înțelegere deplină”, a mai spus Corneliu Vornicu.