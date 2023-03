Joi, 30 Martie 2023 (20:08:11)

Vicepreședintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, deputatul USR Emanuel Ungureanu, a cerut, joi, demisia managerului Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, dr. Alexandru Calancea, pe care îl acuză că prin gestionarea defectuoasă a conflictului cu medicii cardiologi intervenționiști Paul Turcoman și Laurian Blaga pune în pericol viețile pacienților și derularea a două programe naționale destinate pacienților cardiaci acuți și cronici.

Într-o conferință de presă organizată în fața spitalului județean, deputatul Ungureanu a declarat că managerul Calancea „a mințit îngrozitor”, a spus „minciuni ordinare” atunci când a declarat public că nu au fost sincope în derularea programului de stenturi gratuite pentru pacienții cardiaci cronici din cauza lipsei de materiale și a prezentat documente care arată că, în perioada în care a fost coordonatorul Compartimentului de Cardiologie Intervențională (până la 1 noiembrie 2022), doctorul Turcoman a solicitat conducerii spitalului să aloce fonduri pentru achiziția de materiale și a fost refuzat și că pacienți cardiaci care ar fi putut fi stentați la Suceava au fost trimiși la Iași de medici cardiologi din spital, din același motiv – lipsa de materiale.

„Conducerea spitalului județean își permite luxul să facă tot ceea ce poate ca să îndepărteze doi medici care au salvat cel puțin 3.200 de vieți, cu intervenții extrem de complicate pe cord, care se fac în Germania, Austria, Italia, în țările civilizate din lume. Suceava are o șansă uriașă să aibă doi medici extraordinari, să aibă dotări excepționale și din cauza lipsei de înțelepciune a conducerii spitalului, acești medici lucrează oriunde în altă parte, nu în locul în care au salvat și pot salva nenumărate vieți. Mor oameni în intervalul în care acești medici de excepție, care nu sunt șpăgari, care n-au un renume prost în oraș, care au salvat cazuri complicate de la moarte sigură, sunt împiedicați să ajute bolnavii în stare gravă”, a declarat deputatul Ungureanu.

Parlamentarul a spus că ceea ce l-a convins să vină la Suceava ca să vadă exact care este situația de la Cardiologie a fost faptul că din referințele pe care le-a cerut despre doctorii Blaga și Turcoman a aflat că „nu sunt șpăgari” și că „își fac meseria cu cinste”, iar „pe pacient nu îl interesează scandalul, ci că un medic care îl poate salva nu poate intra în sală din motive administrative, că nu e fișa postului”. „Medicii sunt hărțuiți, se sparge ușa cu ranga, dar victime nu sunt ei, că mâine dacă vor să plece să-și găsească un loc de muncă mai bine plătit, pot să plece. Rămân însă sucevenii fără doctori”, a afirmat Ungureanu.

· „Aici nu e moșia cuiva”

De asemenea, el îl acuză pe managerul Alexandru Calancea că le-a transmis medicilor cardiologi să nu mai direcționeze pacienți către doctorii Turcoman și Blaga pentru că aceștia „nu mai au dreptul să opereze în Compartimentul de Chirurgie intervențională”, precum și de faptul că încalcă ordinul nr. 6 al ministrului Sănătății, dat în septembrie 2022, care impune ca un compartiment de cardiologie intervențională să aibă cel puțin doi medici pentru funcționarea programelor naționale pentru acuți și cronici. În opinia deputatului, când cei doi medici au fost scoși din program, printr-un „abuz în serviciu al managerului”, au fost puse în pericol finanțarea pentru compartiment și îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.

„Aici nu e moșia cuiva. Când un pacient intră în această instituție devine pacientul tuturor. Omul trebuie să fie salvat.(...) Manageri mai găsim, o să găsească PSD-PNL să-și pună un om. Pe mine, ca aparținător al unor părinți în vârstă din Suceava, mă interesează ca programul să existe aici și medicii cardiologi Turcoman și Blaga să fie aduși pe secția unde au salvat peste 3.200 de vieți, să li se creeze climatul necesar”, a spus Emanuel Ungureanu. Acesta consideră că „un manager înțelept ar fi știut să gestioneze lucrurile în folosul pacienților”, că „doctorul Calancea nu are nici o scuză, mai ales că este cardiolog” și că „orice manager de spital care nu este capabil să păstreze medici care fac performanță trebuie să plece”.

„Este extraordinar că la Suceava, din 2019, funcționează un program cardio complet, care poate să se bată cu oricare din lume. Ai un program funcțional, medici competenți, neșpăgari, care ajută pacienții, lasă-i să-și facă treaba. Dacă nu ești în stare să gestionezi asta ca manager, pleci. Dovada că managementul este prost este că medicilor din spital, care știu ce se întâmplă, le este frică să vorbească”, a mai spus deputatul Emanuel Ungureanu.

· Dr. Calancea: „Mă rog la Dumnezeu în fiecare zi ca cei doi medici să vină să semneze fișele de post cât mai repede. Am intensificat rugăciunile”

De cealaltă parte, managerul Alexandru Calancea a întrebat mai întâi în ce calitate îi cere deputatul Ungureanu demisia, afirmând că acesta a venit la Suceava „pe persoană fizică”, nu „în calitate oficială”. Dr. Calancea a contestat că și-ar dori să plece din spital doctorii Turcoman și Blaga, ba dimpotrivă, se roagă să revină în sala de intervenții. „Mă rog la Dumnezeu în fiecare zi ca cei doi medici să vină să semneze fișele de post cât mai repede. Am intensificat rugăciunile, am diversificat paleta de rugăciuni și postul e mai intens. Am trecut și la porțiuni de post negru”, a declarat dr. Calancea.

În ceea ce privește solicitarea de demisie și acuzațiile aduse, managerul le-a calificat ca „aberații”. El a spus că administratorul fondurilor în compartimentul de Cardiologie intervențională este coordonatorul acestuia, „care trebuie să trateze cât mai mulți pacienți, cât mai bine”, explicând că „se făceau foarte mulți pacienți cronici la începutul lunii și e normal ca spre sfârșitul lunii să rămâi fără fonduri și pacienții acuți să aibă probleme”.

„Nu am avut nici o solicitare de suplimentare de finanțare pe care s-o trimitem la Ministerul Sănătății, ba chiar la inventarul din toamna anului 2022 am găsit materiale expirate din 2021 și 2022. Prima solicitare de suplimentare a fondurilor, pe care am trimis-o către minister, a fost în septembrie sau octombrie 2022”, a susținut dr. Calancea. El a afirmat că „pacientul cronic nu este urgență, iar pacientul care nu este urgență stă pe o listă de așteptare; e de preferat ca acea listă de așteptare să fie cât mai scurtă”. Managerul spitalului a susținut că nici unul dintre pacienții cronici la care boala s-a acutizat nu a avut de suferit, chiar dacă pe unii medicii curanți au decis să-i trimită la Iași pentru că la Suceava nu erau materiale cu care să fie investigați și stentați.

În legătură cu obligativitatea ca la Cardiologie intervențională să fie doi medici, dr. Calancea a spus că la Suceava sunt trei medici angajați și că nu este obligatorie prezența lor concomitentă în spital sau în sala de operații. Când doctorii Turcoman și Blaga vor semna fișele postului, se vor întoarce în compartiment „în secunda doi” și se va îngropa „securea războiului”. „Spitalul funcționează după reguli pe care trebuie să le respectăm cu toții. Aștept să fie semnată fișa postului și din secunda numărul 2 să activeze în compartimentul de cardiologie intervențională”, a declarat dr. Calancea.

Întrebat dacă la adresa celor doi medici a fost înregistrată vreodată vreo reclamație, el a răspuns că nu, iar în legătură cu evacuarea forțată a lor din camera de gardă și inventarierea lucrurilor personale, managerul a spus că sunt „aberații, lucruri lacrimogene în media și pe facebook”. Motivul pentru care ar fi fost evacuate lucrurile medicilor, în absența lor, ar fi acela că Inspectoratul pentru Situații de Urgență ar fi cerut „ca nici o cameră să nu fie închisă sau dacă este închisă, să fie undeva cheia”.

„Tot spitalul a fost înștiințat în scris că trebuie să ne organizăm în acest fel, este o cerință a ISU, ca nici o cameră să nu fie închisă sau dacă este închisă, să fie undeva cheia. La această cameră, la momentul controlului general în spital, nu s-a găsit această cheie”, a spus dr. Calancea, solicitând jurnaliștilor să nu mai folosească expresia „spargerea ușii cu ranga”, ci „s-a procedat la schimbarea butucului”. Întrebat dacă are ceva să-și reproșeze în acest scandal care se răsfrânge asupra imaginii spitalului, a încrederii pacienților în această unitate medicală și asupra stării emoționale a personalului, dr. Calancea a răspuns că poate ar fi trebuit să fie un mai bun psiholog.

Menționăm că din data de 20 februarie a.c., medicilor cardiologi Paul Turcoman și Laurian Blaga li s-a interzis accesul în Laboratorul de cardiologie intervențională , ei fiind mutați în secția Cardiologie printr-o decizie a managerului Alexandru Calancea pe motiv că nu ar avea semnată fișa postului specifică acestui compartiment.