Moarte și bani

Spitalul Orășenesc din Siret este reclamat de o firmă de pompe funebre că favorizează o altă firmă, oferindu-i aproape exclusivitate asupra serviciilor funerare pentru persoanele decedate în această unitate medicală. Prestatorul de servicii funerare Ovidiu Maleș, din Siret, a sesizat, miercuri, Direcția de Sănătate Publică Suceava, că spitalul din Siret are contract de prestări servicii funerare cu o anumită firmă care nu ar îndeplini toate condițiile necesare pentru o astfel de activitate și, totodată, că „nu permite ridicarea decedaților de către o altă firmă autorizată”.

De asemenea, Ovidiu Maleș acuză că nu sunt respectate mai multe prevederi legale în domeniu, precum aceea că persoanele decedate în spital trebuie să rămână 24 de ore la morgă, sau obligația ca spitalul să nu influențeze aparținătorii decedaților în legătură cu alegerea firmelor de pompe funebre. În opinia prestatorului de servicii funerare, contractul pe care spitalul îl are la acest moment ar trebui reziliat și reluată achiziția sau măcar să fie afișată la loc vizibil pentru aparținători lista actualizată cu toți prestatorii de servicii funerare din județ.

De cealaltă parte, managerul spitalului, Sorin Haraseniuc, a declarat că a achiziționat servicii de transport funerar deoarece unitatea medicală nu are morgă și toate cazurile de medicină legală sau cazurile sociale decedate în spital sunt transferate de spital la morga Spitalului Municipal Rădăuți. Pentru alți decedați (care nu țin de medicina legală și nu sunt cazuri sociale) managerul afirmă că familiile pot opta pentru orice firmă de profil pentru transportarea la morga din Rădăuți.

El susține că firma cu care are contract prestează doar servicii de transport persoane decedate, nu și îmbălsămare sau alte manopere. Mai mult decât atât, clădirea pe care o folosea spitalul ca morgă a fost demolată în urmă cu două săptămâni, au început lucrările la o clădire nouă și temporar cu această funcție vor fi două containere, care însă nu au fost amplasate încă în incintă. Acestea vor fi racordate la utilități și vor fi folosite drept cameră frigorifică, a afirmat managerul spitalului. „Decesul îl pronunță medicul de gardă, omul rămâne două ore unde a decedat, conform legii, sunăm la firma cu care avem contract și îl duce la Rădăuți. Tot ce moare în spital trebuie dus la Rădăuți. Într-o săptămână cred că se termină betonarea platformei pe care vor fi amplasate cele două containere pe care le avem, vor fi racordate la utilități și vom avea camera mortuară unde să ținem decedații 24 de ore”, a declarat Sorin Haraseniuc.

Firma cu care are spitalul contract ar trebui contactată, însă, doar pentru decesele care interesează medicină legală și pentru cazurile sociale, pentru care spitalul plătește transportul la prețul de 2 lei/km. Dar managerul spune că în acest an nu a primit nici o factură de la firma cu care are contract, ceea ce înseamnă că de fapt spitalul a oferit firmei „pe tavă” clienți, prin recomandare sau chiar impunere.

Managerul susține că în spital se înregistrează cam un deces/lună pentru că „pe cei care sunt pe moarte de obicei familiile îi iau acasă”, în timp ce Ovidiu Maleș afirmă că „au cel puțin 3-4 decedați pe lună; au secție de Paliative, unde se moare”. „Era suficient să facă contract cu morga din Rădăuți și să vină mașina lor după decedații de la Siret”, consideră Ovidiu Maleș.

Ce zice legea

Conform legii, după constatarea decesului în spital, cadavrul rămâne în salon (pe secție) două ore, apoi este transportat la morgă și este depus în frigiderul mortuar sau camera frigorifică. De la serviciul de anatomie patologică se poate elibera cadavrul către aparținători după minimum 12 ore după confirmarea decesului pentru adult și după 24 de ore pentru copiii sub vârsta de 7 ani, numai în situația în care nu au fost suspiciuni medico-legale. Cadavrul se eliberează numai după efectuarea autopsiei obligatorii, numai dacă nu există cerere aprobată de scutire de autopsie. Cadavrul se eliberează îmbălsămat, spălat, îmbrăcat și cosmetizat. De la Serviciul de Medicină Legală, cadavrul se eliberează după efectuarea autopsierii și îmbălsămării, a doua zi după deces.

Uzual, orice procedură asupra cadavrului (îmbălsămare, necropsie) se efectuează după confirmarea morţii cerebrale, după 24 ore de la constatarea/anunţarea decesului. Fac excepţie decedații de religie islamică şi mozaică, în cazul în care nu există suspiciunea unor implicaţii medico-legale, care se eliberează în primele 24 ore.

Pentru pacienții cu afecțiuni cronice cunoscute, bine investigate, în condițiile în care aparținătorii nu au nici o rezervă asupra bolii și tratamentului aplicat și își asumă în scris responsabilitatea pentru aceasta, se poate dispune neefectuarea autopsiei, sub semnătură, de către directorul spitalului, cu avizul șefului de secție unde a fost internat decedatul, al medicului curant și șefului serviciului de anatomie patologică. Spitalul din Siret nu are, însă, un astfel de serviciu și nici anatomo-patolog. În cazul în care aparținătorii NU doresc autopsia, trebuie să facă cerere de scutire de autopsie.

În cazul în care într-un interval de 10 zile de la survenirea decesului aparținătorii nu se prezintă, decedatul va fi considerat caz social.

În ceea ce privește informarea aparținătorilor despre firmele de pompe funebre, conform HG nr. 741/2016 pentru aprobarea normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, spitalele pot afişa, la biroul de întocmire a formalităţilor în cazul decesului, lista cu prestatorii de servicii funerare autorizaţi, actualizată periodic. Când decesul a avut loc într-o instituţie de asistenţă medicală, preluarea persoanei decedate se efectuează de către un prestator de servicii funerare autorizat, într-un sicriu cu capac sau într-o husă biodegradabilă cu fermoar, pe o brancardă de inox.

Același act normativ prevede că în cazul în care prestatorul de servicii funerare realizează servicii de îmbălsămare/tanatopraxie în zone rurale, unde nu există un spaţiu conform normelor şi persoana decedată nu a suferit de o boală infecţioasă, acestea pot fi realizate dacă deţine un autovehicul de asistenţă funerară mobilă dotat conform prevederilor HG nr. 741/2016. Transportul persoanelor decedate de la locul decesului şi până la locul efectuării manevrelor de îngrijiri mortuare se realizează numai de către prestatorii de servicii funerare. Transportul decedatului în această etapă se poate realiza numai cu autovehicule speciale de transport mortuar, autorizate, pentru transport putând fi folosite huse mortuare biodegradabile.