Iulius Mall este cuprins de atmosfera sărbătorilor pascale, dar și de entuziasmul „iepurașilor” de Paște, care pregătesc din timp cadouri pentru cei dragi. Anul acesta, la Iulius Mall, „Paștele e mai dulce atunci când împarți bucuria”, astfel că primiți cadouri după fiecare sesiune de shopping. „Să oferi un cadou cuiva înseamnă că acea persoană este importantă pentru tine, iar gestul de a dărui este un semn de apreciere sau chiar de iubire. De fiecare dată când facem un cadou, nu oferim doar un obiect, ci împărțim bucuria, iar anul acesta Iulius Mall Suceava își dorește să răspândească cât mai multe zâmbete”, au transmis reprezentanții Iulius Mall.

Până pe 13 aprilie 2023, are loc campania „Paștele e mai dulce atunci când împarți bucuria”, în cadrul căreia puteți câștiga unul dintre cele două iPhone 14 puse în joc, dar și sute de premii instant zilnic. Dacă în perioada campaniei (31 martie – 13 aprilie),bonurile tale (maximum trei) cumulează suma de 400 de lei, Iulius Mall îți oferiă un cadou pe loc. Pe lângă cele 110 premii zilnice, sunteți înscriși automat și la tragerea la sorți, unde doi norocoși vor câștiga câte un iPhone 14. Extragerea va avea loc pe 19 aprilie 2023 și se va face cu un soft de tip random. Pentru mai multe informații, poți consulta regulamentul campaniei, postat pe site-ul Iulius Mall Suceava. Premiile zilnice sunt destinate întregii familiei, astfel că puteți primi vouchere la unul dintre restaurantele favorite din food court – Goody`s Burger House, Noodle Pack, Cartofisserie, Spartan și Manay – produse de skin care și make-up de la The Make-up Shop, Secom și My Geisha, piese vestimentare pentru întreaga familie de la KidAchy și Ely Alindor, daruri de la Cărturești, vouchere la Killer, dar și răcoritoare. În total, peste 1.500 de premii.