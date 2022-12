Sâmbătă, 31 Decembrie 2022 (14:02:02)

Ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin Daniel Cadariu, a declarat că 2022 a fost un an al reformelor importante și al relansării mai multor activități. „Cifrele anului 2022 ne dau speranța unor rezoluții ambițioase pentru 2023”, a spus Constantin Daniel Cadariu. El a arătat că de la reluarea programelor Strat-Up Nation, participarea la târguri sub pavilion național, Târgul pentru IMM-uri și Târgul pentru Meșteșugari, la dezvoltarea unor noi piloni ca Start-Up Nation Diaspora, Femeia Antreprenor și AgriFood, 2022 a fost anul relansării activităților, într-o perioadă a situațiilor excepționale. „A fost și anul unor reforme importante - organizațiile de management a destinației și licența unică industrială. Iar noul an va aduce antreprenorilor din turism chiar din prima zi un instrument important pentru stimularea creșterii numărului turiștilor străini care ne vizitează și îmi doresc ca toate plățile pentru cele 12000 de societăți implicate în programele lansate în 2022 să fie realizate, astfel încât acestea să își poată susține activitatea și să își dezvolte comunitatea”, a spus Cadariu. El a adăugat că tot pentru 2023, ministerul pe care îl conduce are ca obiectiv lansarea cât de curând a programul de microindustrializare și cel dedicat serviciilor, pentru dezvoltarea afacerilor mature, și a programului pentru subvenționarea dobânzilor pentru împrumuturi. „Vreau să le mulțumesc colegilor din Guvern și echipei ministerului antreprenorialului și turismului pentru dedicarea și pentru susținerea mediului de afaceri românesc.

Suntem mai puternici și mai rezilienți împreună. Dragi români, dragi antreprenori români, vă transmit din Bucovina un călduros la mulți ani, oriunde v-ați afla!”, a spus Constantin Daniel Cadariu.