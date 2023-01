Casa de Poezie „Light of ink”, la ora bilanțului

Marţi, 3 Ianuarie 2023 (13:34:29)

Casa de Poezie „Light of ink”, club literar coordonat de prof. Gheorghe Cîrstian de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, a încheiat un an bogat în evenimente culturale. Conform prof. Gheorghe Cîrstian, trupa nouă „Light of ink” s-a mărit și s-a maturizat, pentru că elevi, mai ales din ultimii ani de liceu, dar și din primii ani, clasele a IX-a și a X-a, și nu doar de la Colegiul Național „Petru Rareș”, au ales să facă parte din clubul literar.

Relația cu foștii membri ai Casei de Poezie s-a dovedit a fi mai profundă și mai dinamică anul trecut. În 2022 au avut loc întâlniri literare minunate cu scriitori importanți și au fost organizate multe lansări de carte. „Seri de Poezie faine-faine în aula Colegiului Național <Petru Rareș>, în spațiul expozițional al Teatrului Municipal <Matei Vișniec>. Revista de Poezie L.ink (laureată la etapa națională). Premii valoroase la concursuri literare. Invitație generoasă și participarea cu entuziasm la Festivalul <Poezia e la Bistrița>. Participarea cu bucurie la FILIT. Parteneriatul de suflet cu Zidul de hârtie”, a completat prof. Gheorghe Cîrstian.

Tot în 2022, Casa de Poezie „Light of ink” a încheiat un parteneriat deosebit de onorant cu Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava. Tineri poeți suceveni au publicat în reviste literare de prestigiu și pe importante platforme culturale. De asemenea, „Light of ink” este recunoscut în antologii literare. O altă realizare pentru Casa de Poezie „Light of ink” pe anul 2022 este și darea în folosință a site-lui www.lightofink.com. „Să nu uităm colaborarea intensificată și fertilă cu Alecart”, a mai spus prof. Gheorghe Cîrstian, amintind și de „colaborarea mai mult decât profitabilă cu editorii suplimentului Insert cultural. Prieteni admirabili față către față. Poezie vie cât cuprinde”.