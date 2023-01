Flutur a anunțat că în bugetul pe acest an sunt prinse investiții în centura Humorului, rețeaua de drumuri județene și zeci de milioane de euro pentru Spitalul Județean

Marţi, 3 Ianuarie 2023 (15:46:02)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că în prima zi de muncă a acestui an bugetul județului pentru anul 2023 a fost pus în dezbatere publică, astfel încât până la finalul lunii să fie adoptat.Gheorghe Flutur a arătat că bugetul CJ Suceava, pe anul 2023, este de 868 de milioane de lei, adică 174 milioane de euro, în creștere cu 17% comparativ cu cel de anul trecut, de 740 de milioane de lei. „Este un buget de dezvoltare a județului Suceava. Anul 2023 va fi un an cu multe investiții despre care vreau să vorbesc. 509 din cele 868 de milioane de lei vor fi pentru dezvoltare, adică 58%, iar cheltuielile de funcționare vor fi de 357 de milioane de lei, adică 42%. Deci dominant, 58%, va fi bugetul de dezvoltare”. Tot el a precizat că ponderea fondurilor europene în bugetul județului pe acest an este de 326 milioane de lei.

Investiții de zeci de milioane de euro în Spitalul Județean Suceava

Gheorghe Flutur a subliniat faptul că anul acesta se vor aloca zeci de milioane de euro pentru continuarea modernizării Spitalului Județean Suceava. Flutur a făcut referire în primul rând la noul Spital de Oncologie din curtea Spitalului Vechi. „Este o investiție de aproape 10 milioane de euro, licitația este făcută și este semnat contractul. Un spital cu 83 de paturi, extrem de important. Acum funcționează centrul de radioterapie, avem laboratorul de medicină nucleară care funcționează și acum venim cu această investiție atât de necesară, repet cu 83 de paturi, inclusiv ambulatoriu și spații pentru familii, care să stea cu pacienții”, a spus președintele CJ Suceava. El a adăugat că Spital Județean va beneficia de foarte multe proiecte, el amintind de cele pentru combaterea infecțiilor nosocomiale și prevenirea infecțiilor, construcția secției de terapie intensivă pentru nou-născuți, modernizarea rețelelor pentru fluide medicale, precum și înlocuirea rețelei de apă potabilă. Tot la spital, CJ Suceava are în intenție să finalizeze documentația pentru construcția pasajului subteran dintre spitalul nou și cel vechi.

Începerea construcției centurii Gura Humorului și reluarea lucrărilor la axa rutieră Suceava – Iași sunt printre prioritățile administrației județene de anul acesta

Președintele Consiliului Județean a mai declarat că printre prioritățile de anul acesta se numără și începerea lucrărilor la centura orașului Gura Humorului precum și reluarea lucrărilor la axa rutieră Suceava – Iași, dar și continuarea investițiilor în modernizarea drumurilor județene. „Documentația este gata și sperăm să obținem acordul de mediu pentru a scoate la licitație execuția centurii ocolitoare de la Gura Humorului, în regim de autostradă, pe traseul Autostrăzii Nordului. Apoi axa rutieră Suceava – Iași, prin Bosanci spre Dolhasca și spre zona Zaharești, unde suntem în proceduri. Sper să se finalizeze cât mai repede desemnarea câștigătorilor și să reluăm lucrările pe axă, pentru că avem toată suma de bani prinsă în bugetul pe anul 2023, deci fonduri sunt pentru a fi cheltuite”, a precizat Flutur. El a adăugat că la aceste investiții se adaugă cele la drumul județean Stulpicani - Câmpulung Moldovenesc, care va fi un drum turistic de excepție, dar și la drumurile Bălăceana – Humoreni – Comănești, dar și drumul de la Argel. Președintele CJ Suceava a amintit că au fost semnate contractele pentru proiectele finanțate prin programul Anghel Saligny pentru drumurile Grănicești - Satu Mare, Forăști – Manolea, Rotopănești – Horodniceni, drumul de pe valea Brodinei de la Brodina, care face legătura cu Izvoarele Sucevei și Moldovița. În același timp, el a spus că vor continua lucrările pe drumurile Mălini - Borca, drumul de la Bilbor, unde mai sunt de modernizat 3,6 kilometri pentru a face legătura cu județul Harghita, dar și modernizarea a încă 5 kilometri pe drumul Grădinița – Coșna spre Ilva Mare, spre Bistrița Năsăud.

CJ Suceava alocă fonduri pentru reabilitarea zidurilor Cetății de Scaun

Nu în ultimul rând, Gheorghe Flutur a spus că anul acesta vor fi finanțate proiecte în foarte multe domenii de activitate, atât din fonduri proprii, cât și europene și guvernamentale. Flutur a făcut referire la Cetatea de Scaun a Sucevei, pentru care CJ Suceava va aloca fonduri pentru reabilitarea zidurilor, precum și pentru mai multe lucrări de restaurare. El a spus că administrația județeană va achiziționa trei microbuze școlare pentru grădinița Fălticeni, pentru școala din Bivolărie și pentru școala profesională de la Câmpulung Moldovenesc. Flutur a spus că pentru școala din Bivolărie există un studiu de fezabilitate pentru construcția unui nou campus școlar. Președintele CJ Suceava a mai afirmat că printre proiectele în implementare sunt și cele pentru reabilitarea Palatului Administrativ din Suceava, finanțarea, la Cacica, a patru centre de zi care vor fi finalizate în acest an, finalizarea grădiniței speciale de la Fălticeni, reabilitarea școlii speciale de la Rădăuți, înființarea Muzeului de Istorie a Evreilor din Bucovina, de la Siret, sau a centrului aeromedical de la Câmpulung Moldovenesc, unde va fi garat un elicopter SMURD.

Flutur: 2023 va fi anul în care în fiecare localitate vor începe proiectele prin „Anghel Saligny”

Gheorghe Flutur a mai spus că în 2023 încep și proiectele pe fonduri europene finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență, unul dintre acestea fiind cel pentru reabilitarea sediului Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului. Flutur a amintit că tot prin PNRR, în județ se vor construi câteva sute de kilometri de piste de bicicletă, printr-un proiect la care CJ este lider și care are cel mare punctaj din țară la momentul acesta. Tot în 2023 continuă și programul mare de construire de rețele de apă și canalizare, realizat împreună cu ACET, care cuprinde investiții în mai multe localități, printre care Marginea, Vicovu de Sus, Mitocu Dragomirnei, Sucevița, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc sau Șcheia. Nu în ultimul rând, Gheorghe Flutur a declarat că 2023 va fi anul în care în fiecare localitate din județ vor fi începute lucrările la drumuri, apă, canalizare și gaz metan, prin proiecte finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Investițiile din județ, aprobate prin acest program, se ridică la peste 600 de milioane de euro.