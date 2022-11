Sâmbătă, 26 Noiembrie 2022 (09:11:51)

Un șofer aflat sub influența alcoolului, care conducea o Dacie Logan, a refuzat să oprească la semnalul unui echipaj de poliție, sâmbătă dimineață, puțin după ora 5.00, fiind urmărit de la Șcheia până la Suceava, unde polițiștii au reușit să-l blocheze, însă individul a tamponat ușor o autospecială și a accelerat brusc. Pe Calea Obcinilor, în zona OMV, polițiștii au fost nevoiți să tragă peste 20 de focuri de armă (probabil 23), în special în pneurile mașinii, pentru ca fugarul să poată fi în cele din urmă oprit, scos din mașină și încătușat.

În jurul orei 5.20 dimineață, un echipaj de poliție de la Secția 9 Șcheia și Poliția municipiului Suceava a avut date că un bărbat conduce băut o Dacia Logan pe raza comunei Șcheia. Echipajul de poliție a efectuat semnale acustice și luminoase pentru oprirea autoturismului, însă șoferul a mărit viteza de deplasare, gonind pe mai multe străzi din comuna Scheia după care a ajuns în municipiul Suceava, pe Calea Obcinilor.

Ajuns în intersecția cu bulevardul principal al orașului, zona OMV, șoferul, pe urmele căruia erau deja mai multe echipaje de poliție, a oprit, a întors, a încercat să schimbe direcția, lovind ușor și o mașină de poliție.

Polițiștii au fost nevoiți să tragă foc după foc în pneurile mașinii pentru a nu-l scăpa pe șoferul pericol public.

Oamenii care locuiesc în zonă s-au trezit panicați de rafala de focuri care s-a auzit.

”Conducătorul auto a efectuat o manevra de mers cu spatele și a pornit din nou in viteză, moment in care cei doi polițiști au făcut uz de arma, trăgând in anvelopele autoturismului, fără să se pună în pericol viața sau integritatea altor persoane sau bunuri”, a declarat comisarul-șef Ionuț Epureanu.

Un echipaj din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (mascații Poliției) a intervenit, de asemenea, și a reușit blocarea autoturismului.

Bărbatul a fost încătușat și s-a stabilit ulterior că este vorba de Bogdan Ioan Bodor, în vârstă de 51 de ani, din Șcheia. Nici vorbă așadar de vreun tânăr teribilist. Bărbatul are permis de conducere valabil iar aparatul etilotest a indicat concentrația de 0,91 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Individul a fost condus la Spitalul Județean, pentru a-i fi recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

Cel puțin în primă fază va fi întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de distrugere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului si pentru dispunerea masurilor legale față de conducătorul auto. Pe parcursul urmăririi, șoferul a fost înregistrat în timp ce efectua numeroase manevre neregulamentare, astfel că este posibil ca în câteva zile, după completarea probatoriului, pe numele său să fie întocmite și o mulțime de procese verbale cu amenzi mari.