Deja s-a dus cam un sfert din Campionatul Mondial de Fotbal, așa că am putea deja să emitem niște prime concluzii, de fapt mai degrabă niște impresii legate de ceea ce ne-a fost dat să vedem până acum. Cea mai puternică ar fi aceea că,așa cum preconizasem (iar faptul că am avut dreptate nu mă bucurăabsolut deloc), fotbaliștii emblematici sunt fie deja accidentați de dinaintea startului (în frunte cu cel mai bun jucător al lumii, Karim Benzema,încununat cu Balonul de Aur cam cu o lună în urmă), fie predispuși la accidentări din cauza suprasolicitării despre care nici n-are sens să mai discutăm (Neymar s-a accidentat chiar în timpul primului meci, alaltăieri), fie sunt pur și simplu apatici, plictisiți, incapabili să producă fotbalul pe care lumea îl așteaptă de la ei (aici conduce în clasament Leo Messi, complet inexistent în meciul pe care echipa sa,Argentina,l-a pierdut în fața Arabiei Saudite,fapt care,sunt absolut sigur, i-a sărăcit și i-a distrus psihic pe milioane de pariori din lumea întreagă). De altfel, după ce fiecare echipă a jucat cel puțin o partidă (primele 4meciuri din runda a doua au avut loc ieri), s-au înregistratcâteva rezultate care țin parcă mai mult de zonacrepusculară decât de CupaMondială de Fotbal. E nu greu, ci pur și simplu imposibil să-ți imaginezi nu doar rezultatul ăsta al Argentinei (care însă, după ce s-a văzut pe teren, e absolut justificat!), ci și o Germania luând bătaie de la Japonia,ori Țara Galilor de la Iran (Wales netrecând nici de SUA, e aproape eliminată, întrucât nu cred că poate s-o dea la pace cu Anglia, în ultimul meci, iar între SUA și Iran să se înregistreze scorul favorabil galezilor, astea în cazul în care Anglia a bătut ieri SUA, meci încă nedisputat la ora când scriu eu rubrica aceasta).Toate acestea arată că nu m-am înșelat nici când am spus că echipele mari, favorite la trofeu, vor fi extenuate de programarea turneului ăstuia exact în vârful de sezon la nivel de cluburi, astfel încât panaramele alea second hand, alcătuite din toți odihniții lumii,vor zburda cadementele... că doar n-o să comparăm efortul vreunui ghanez,arab sau japonez depus în campionatul intern cu cel din campionatele Germaniei, Angliei ori Franței. Așa că mai zic încă o dată că nenorociții ăia de oficiali care au luat munții de șpagăpentru a trimite World Cup în Qatar, ba și într-o perioadă a anului absolut aiurea, merită înjurați până la sfârșitul zilelor lor.