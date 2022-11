Infrastructură

Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan a anunțat că o nouă secțiune din autostrada Moldovei A7 are un constructor desemnat. „Ne ținem de cuvânt și autostrada A7 este tot mai aproape de Suceava”, a transmis Gheorghe Șoldan. El a spus că pentru execuția celor trei loturi ale autostrăzii pe tronsonul Focșani – Bacău, contractele au fost câștigate de un constructor român. Șoldan a explicat că după semnarea documentelor, constructorul are la dispoziție 30 de luni pentru finalizarea lucrărilor. Deputatul PSD de Suceava a declarat că primul lot, Focșani - Domnești Târg, are o lungime de 35,60 km și o valoare a contractului de 2,35 miliarde de lei (fără TVA), lotul al doilea, între Domnești Târg și Răcăciuni, are o lungime de 38,78 km și o valoare de 2,48 miliarde de lei (fără TVA), iar ultimul lot, între Răcăciuni și Bacău, de 21,52 km, are o valoare de 1,67 miliarde de lei (fără TVA). Gheorghe Șoldan a mai afirmat că pe traseul întregii secțiuni de autostradă Focșani-Bacău, respectiv 95,9 km, vor fi construite 91 de poduri și pasaje.