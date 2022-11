Vineri, 11 Noiembrie 2022 (13:42:47)

Pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava a avut loc joi, 10 noiembrie 2022, Balul Bobocilor organizat de Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară (CTIA) Suceava, care a avut ca temă „Dragoste de 10!”. Elevii claselor a XII-a, organizatorii balului, au ales această temă după mai multe dezbateri: mai întâi, pentru că „Dacă dragoste nu e, nimic nu e...”(citându-l pe Marin Preda); au adăugat apoi „de 10”, de nota 10, „Dragoste de 10!”, pentru că „toți ne dorim să trăim într-o lume care dă și primește dragoste de 10, adică de calitate. Și când ești cel mai sensibil și suferi cel mai mult dacă nu este totul de 10? Când ești adolescent. Deci, hai să facem dragostea de 10. Măcar pe data de 10 noiembrie 2022, în seara balului”.

După o selecție riguroasă, pe scena Balului au urcat 14 perechi de boboci, elevi de clasele a IX-a, cu o excepție, ne-au spus organizatorii: „Am ales 14 fete și 14 băieți, dar din motive obiective unul dintre băieți nu a mai putut veni, și atunci am mers înainte cu un băiat din clasa a XII-a. Am obținut o primă victorie prin faptul că nimeni nu a renunțat. Când am ales 14 perechi, ne-am gândit că vor mai renunța când vor da de greu, dar nu a fost așa. Cu toții și-au dorit să urce pe scenă, să fie în fața reflectoarelor, să fie aplaudați, apreciați, să arate că sunt frumoși, talentați, carismatici, eleganți etc.”

· Perechile participante la concurs

Perechile de bobocii care au defilat pe scenă și au trăit o frumoasă poveste... de 10, după ce au depășit multe bariere inerente concursului, au fost Lorena Gavriluț, clasa a IX-a F, și Sebastian Găitan, clasa a IX-a A;

Roxana Cojocaru, clasa a IX-a C, și Alexandru Negrușeri, clasa a IX-a B; Beatrice Tipa, clasa a IX-a B, și Andrei Robciuc, clasa a IX-a D;

Paula Rusu, clasa a IX-a F, și Gavril Murariu, clasa a IX-a D; Georgiana Vornicu, clasa a IX-a D, și Angelo Vacariu, clasa a IX-a C;

Mirela Lungu, clasa a IX-a E, și David Patraulea (elev în clasa a XII);

Irina Mateiciuc, clasa a IX-a E, și Nectarie Isache, clasa a IX-a A;

Tudor Reboșapcă, clasa a IX-a D, și Nicole Holban, clasa a IX-a B (școală profesională); Teodora Rusu, clasa a IX-a A, și Eduardo Ivan, clasa a IX-a B; Ioana Mihăescu, clasa a IX-a C, și Iustin Constantin clasa a IX-a B (școală profesională); Anna Pavăl, clasa a IX-a F, și Alexandru Ciorâță, clasa a IX-a D; Alexia Drăghia, clasa a IX-a A, și Nicolae Jijie, clasa a IX-a A; Ecaterina Hiliuță, clasa a IX-a D, și Alexandru Mihai, clasa a IX-a A; Vlăduț George, clasa a IX-a D, și Claudia Bădăluță, clasa a IX-a C.

· Probe

Bobocii au fost prezentați pe scenă și îndrumați să urmeze probele din concurs de elevii Bianca Aursulesei, clasa a XI-a E, Isabela Scolobiuc, clasa a XII-a B, Luisa Semian, clasa a XII-a E, Alexandru Gheorghița, clasa a XII-a E, Răzvan Cutaș, clasa a XII-a F, cei care s-au ocupat de buna desfășurare a întregului bal.

Concurenții au trecut prin mai multe probe. Nu au lipsit proba de dans (rock and roll, popular: horă și dans în doi, vals), și proba de creativitate (elevii au formulat o declarație de dragoste pornind de la trei cuvinte date). Adolescenții au defilat în ținute de zi și în ținute de seară, juriul fiind atent la fiecare detaliu.

· Momente artistice

Nu au lipsit din spectacol momentele artistice pregătite de organizatori spre încântarea publicului: Ana Strună, din clasa a XI-a D, a interpretat piesa „Mai frumoasă”; Ana-Maria Irimie, Giulia Petca și Silviu Matei, toți din clasa a XI-a B, au prezentat sceneta „La doctor”; muzica hip-hop, interpretată de Renata Rusu, din clasa a XI-a A, și Rareș Jurescu, din clasa a IX-a C, au ridicat publicul în picioare; „Hai cu toți la Bălăceană”, a fost un alt moment apreciat de public, muzică populară cu Ana Strună, clasa a XI-a D, și Iasmin Tanase, clasa a X-a B; O grupă de elevi de la Școala Gimnazială Marginea a prezentat un moment de Kango-Jumps, coordonată de prof. Iliana Hrițcan.

A urmat în spectacol sceneta „Castravetele”, adaptare după Ion Luca Caragiale, cu Ana Sumăr, Ana Strună, Andreea Neșculescu și Silviu Matei, clasa a IX-a D. Tot un moment de muzică populară a fost susținut de Bianca Aursulesei, clasa a XI-a E, și de Claudiu Rusu, absolvent CTIA, care au interpretat „Fă Marie cu bariz”, alături de Iasmin Tanase, clasa a X-a B (școală profesională).

Au urmat în program: sceneta „Cipri”, cu Ana-Maria Sumăr și Ana Strună, clasa a XI-a D, muzică aromână cu Diana Popovici, absolventă CTIA, alături de un grup de dansatori din clasa a XII-a, care au interpretat „Un trandafir crește la firida mea” și ”Pamporeea”; muzică ușoară cu Georgiana Constantinescu, absolventă CTIA; dans țigănesc cu două trupe, eleve din clasa a XII-a B și clasa a XI-a C; moment de muzică ușoară, cu Bianca Aursulesei („Pas în doi”), clasa a XI-a E, și dans cu Georgiana Constantinescu și Alexandru Moscaliuc, clasa a XII-a C; muzică ușoară („Dragostea din tei”) cu Diana Popovici și Claudiu Rusu, absolvenți CTIA, și Iasmin Tanase, clasa a X-a B (școală profesională); muzică instrumentală cu Iustin Florea, absolvent CTIA, și Iasmin Tanasă, clasa a X-a B (școală profesională); dans sportiv prezentat de Gavril Murariu, clasa a IX-a D, și Miruna Lupitrec, elevă a altei școli.

Invitatul special al serii a fost Florian Rus, cunoscut pentru piesa „Străzile din București” și nu numai, care, împreună cu trupa, a făcut o atmosferă foarte frumoasă în sala de spectacol. Elevii și-au deschis lanternele de la telefoane, au cântat și au dansat pe timpul recitalului.

· Pe podium

La finalul concursului, juriul a decis: Locul I și titlul de Miss Boboc i-a revenit Mirelei Lungu, care a primit cadouri, flori și coronița de regina balului; elevul Tudor Reboșapcă a primit titlul de Mister Boboc CTIA 2022; Pe Locul II au urcat bobocii: Beatrice Tipa și Gavril Murariu; Pe Locul III s-au clasat elevii Tedora Rusu și Eduard Ivan. Buna desfășurare a concursului de Miss și Mister s-a datorat și echipei de profesori-organizatori care i-a coordonat pe elevi în povestea de ... „Dragoste de 10!” - Balul Bobocilor - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară (CTIA) Suceava, ediția 2022.