Lămuriri

Tânărul care s-a stropit cu benzină și a amenințat că își va da foc într-un cazino din municipiul Suceava are propria versiune a evenimentului de săptămâna trecută. Valentin Spătaru este din Vama și recunoaște că a căpătat dependență față de jocurile de noroc, iar tentativa de a se incendia a venit pe fondul interdicției pe care a primit-o pentru a juca în continuare la păcănele. ”Joc de aproape 20 de ani la păcănele, iar la acest cazino de vreo 15 ani. Pentru că joc de multă vreme am avut și câștiguri foarte mari, inclusiv la cazinourile din acest lanț, iar anul acesta am primit cardul VIP, despre care știu că mai este deținut doar de o singură persoană din județul Suceava”, a precizat Valentin Spătaru.

Tânărul spune că de-a lungul timpului nu a încălcat niciodată regulile, nu a provocat scandal sau distrugeri ale aparatelor de joc, astfel încât nu știe motivul real pentru care a primit interdicție din partea administratorului care gestionează în regim de franciză activitatea cazinourilor din lanțul respectiv.

Valentin Spătaru a menționat că în cursul acestui an a acumulat peste 1,1 milioane de puncte, care se oferă în funcție de sumele jucate la păcănele. Cu ajutorul acestor puncte a putut printa bilete, pe care le-a introdus în urne pentru marea tombolă programată în luna decembrie și la care marele premiu este un autoturism de lux marca Mercedes în valoare de circa 70.000 de euro. Mai exact, tânărul ar fi printat aproximativ 43.000 de bilete, ceea ce i-ar fi conferit șanse mari de a se număra printre norocoșii care pot pleca acasă cu mașina. Valentin Spătaru crede că acesta ar putea fi un motiv pentru care a primit interdicție în lanțul respectiv de cazinouri, adică pentru a fi împiedicat să pună mâna pe marele premiu.

”Cu câteva zile înainte de evenimentul în care am vrut să mă incendiez în semn de protest, mi s-a comunicat că mai pot paria, dar nu am dreptul să mai printez bilete. I-am scris administratorului cazinoului și i-am cerut explicații pentru ce se întâmplă, iar acesta mi-a comunicat că nu am jucat suficient de mulți bani în sălile pe care le administrează el și am preferat să joc în alte părți, cum ar fi la Vama sau la Câmpulung Moldovenesc. E vorba de același lanț de cazinouri, iar pentru mine era mai simplu pentru că era aproape de casa mea”, este versiunea povestită de Valentin Spătaru.

Tentativa de sinucidere, o formă de protest pentru interdicția primită

Acesta se teme acum că biletele pe care le-a introdus pentru tombola din decembrie vor fi scoase din urne și astfel nu va mai avea șansa de a câștiga marele premiu. Între timp, după tentativa de sinucidere de săptămâna trecută, Valentin Spătaru a primit interdicție în tot lanțul de cazinouri din județul Suceava din respectiva franciză. Miercuri, am mers împreună cu el la cazinoul unde a avut loc tentativa de suicid, ocazie cu care angajații de acolo i-au comunicat o dată în plus că are interdicție.

O altă ipoteză pentru care Valentin crede că ar fi putut primi interdicție este aceea că administratorul lanțului de cazinouri ar fi vrut să cumpere un teren și o serie de clădiri pe care tatăl vitreg al tânărului le are la Vama, dar dorea să achite un preț mult mai mic decât cel al pieței.

Cert este că Valentin Spătaru nu a primit oficial nici un motiv pentru care a primit interdicție. În aceste condiții, acesta a contactat un avocat, care a precizat că va depune o plângere penală care vizează infracțiunile de abuz, calomnie și amenințare.

Mai trebuie spus că de-a lungul celor 15 ani de când joacă la păcănele, Valentin Spătaru a pierdut sume mari de bani, dar a avut și câștiguri serioase, inclusiv de 100.000 de lei sau 60.000 de lei, iar dependența de jocurile de noroc pare una fără scăpare.