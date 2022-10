Miercuri, 19 Octombrie 2022 (12:48:53)

Primarul de Suceava, Ion Lungu, se declară depășit de problema numărului foarte mare de ciori care sălășluiesc în municipiul Suceava, cu atât mai mult cu cât o altă instituție, Spitalul de Urgență Suceava, s-a ales cu plângere penală din partea Gărzii Naționale de Mediu, după ce a distrus cuiburile de ciori din curtea Spitalului Vechi.

„Cu ciorile... ne luptăm cu morile de vânt. Am încercat, le-am distrus cuiburile, am luat aparate acustice să le speriem, rezultate zero. Conviețuim cu ele, altă soluție nu prea avem. Ați văzut, dacă vrei să faci altceva îți face dosar penal. Povestea ciorilor mă depășește, ca primar. Am încercat toate variantele. Pe când era prefect, domnul Onofrei a ieșit cu pușca, le-a împușcat, am tăiat crengile, le-am distrus cuiburile, le-am pus semnale acustice. Acum dacă omori o cioară riști să ai dosar penal”, a declarat, miercuri, în conferință de presă, primarul Ion Lungu.

În opinia sa, ar trebui modificată legislația conform căreia ciorile sunt protejate. „Trebuie un efort la nivel național, guvernamental și un rol important trebuie să aibă Direcția Sanitar-Veterinară, să vedem cum gestionăm lucrurile. Nu pot eu, ca primar”, a mai spus Lungu.

Reamintim că în luna mai a acestui an, în urma unei sesizări făcute la Garda de Mediu, comisarii de mediu au mers la Spitalul de Urgență Suceava și au constatat că „în curtea spitalului a avut loc o acțiune de distrugere a cuiburilor de ciori, rezultând mai mulți pui de cioară, aflați în diverse stadii ale ciclului de dezvoltare, căzuți pe spațiul verde; o parte din puii de cioară au fost preluați de Asociația Casa lui Patrocle și relocați ulterior într-un sanctuar de păsări, la Sibiu” și că ciorile au rămas fără cuiburi în urma unei acțiuni de toaletare a copacilor, efectuată de o firmă privată, la comanda Spitalului Județean. Garda de Mediu a făcut sesizarea penală, care a ajuns la Parchet, care a solicitat Poliției să facă cercetări. Fapta sesizată, de „deteriorare, distrugere și/ sau culegere intenționată a cuiburilor și/ sau ouălor din natură” pentru toate speciile de păsări, inclusiv migratoare, constituie infracțiune, conform OUG nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate și este sancționată cu amendă sau cu închisoare.