Cum au „cucerit” luna cinci elevi de la Colegiul „Mihai Eminescu”

Moon Camp Challenge

O bază lunară 3D, concepută de un echipaj de elevi ai Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Suceava, a obținut premiul al III-lea în cadrul unei competiții internaționale - Moon Camp Challenge – patronată de Agenția Spațială Europeană (ESA).

Misiunea echipelor a fost de a proiecta 3D o tabără lunară completă, care trebuie să fie adaptată la mediul lunar, să ia în considerare utilizarea resurselor locale și să asigure protecție și facilități de locuit și de lucru pentru astronauți.

Provocarea a fost acceptată de Sebastian Lucian Amariei (responsabil de modelare 3D), Olga Maria Dumitraș (proiectare + modelare 3D), Denis Cătălin Greholea (modelare 3D), Diana Hîncu (research) și Mitrea Vlad (coordonare + proiectare), alături de Iulia Maria Sărăcin din Drobeta-Turnu Severin, aceștia înscriindu-se în categoria Pioneers, cea mai avansată.

„Odată ce săptămânile treceau, am văzut că să proiectezi o bază lunară nu e nici pe departe ușor, dar, după multă muncă, nopți nedormite și migrene, am reușit să ducem treaba la capăt și să predăm proiectul.

Inițial, aveam așteptări, dar după o lună de așteptat, ne-am lăsat cuprinși de anxietate, mai ales când s-au făcut publice restul bazelor. Tocmai de aceea, atunci când am aflat că baza noastră a câștigat locul 3 în secțiunea membrilor ESA, înainte să ne bucurăm, am avut timp de câteva ore o stare profundă de șoc. Pe lângă faptul că am câștigat o ediție care nu a fost nici pe departe modestă în privința proiectelor, baza noastră se va afla în galeria ESA, vom primi goodie bags de la ESA și vom participa la un webinar alături de un astronaut din ESA. Iar acesta este abia începutul, căci multe alte călătorii spațiale se anunță în viitor”, povestesc elevii din echipajul sucevean Artemis.

Locuință pentru șapte astronauți

În cadrul Moon Camp Chellenge elevi din toată lumea își pun mintea la lucru pentru a lua parte în explorarea viitoare a spațiului cosmic prin proiectarea unui adăpost lunar (sau diferite componente ale acesteia, în funcție de categorie).

Proiectul echipei românești de la Colegiul „Mihai Eminescu” se numește Duat.

Potrivit ROSA – Agenția Spațială Română, Duat este o locuință care poate găzdui până la șapte astronauți, cinci dintre ei făcând parte din echipaj, în timp ce ceilalți doi sunt staționați temporar, așteptând ca racheta lor să fie realimentată. Între timp, aceștia vor ajuta echipajul în activitățile zilnice.

Există două facilități distincte: una dintre ele este Baza Centrală, unde astronauții locuiesc și cercetează teritoriul lunar, iar cealaltă este o Stație de Combustibil, unde se produce combustibilul din apa înghețată, notează ROSA.

Echipa a ales să-și construiască baza la Polul Sud, în craterul Shackleton. Ei au considerat că este unul dintre cele mai bune locuri pentru o bază, deoarece păstrează un volum surprinzător de apă și alte substanțe volatile.

Duat – o poartă de acces pentru viitoarele misiuni

În viziunea echipei, Duat ar putea funcționa ca o poartă de acces pentru viitoarele misiuni către alte planete îndepărtate, echipa argumentând că Luna are mai multe posibilități de decolare decât Pământul, realimentând astfel și rachetele care vor veni.

Pentru asta, echipa românească a construit o fabrică de combustibil, care este plasată în zona întunecată a craterului, aproape de centru, pentru ca întregul crater să fie mai ușor de accesat.

Baza lunară este gândită ca fiind construită folosind componente care sunt proiectate și realizate pe Pământ. Fiecare modul va fi trimis pe Lună împreună cu roboți, care vor asambla baza prin plierea Kirigami. Modulele pot fi asamblate cu ușurință pe suprafața lunară, fiind un sistem de construcție parametric compus din triunghiuri perfecte care formează hexagoane. După ce roboții termină de construit, astronauții pot veni în siguranță să monteze mobilierul și mașinăriile industriale.

Deoarece mediul de pe Lună este foarte periculos pentru astronauți, baza a fost proiectată cu gândul la radiații, meteoriți și fluctuații de temperatură, principala protecție oferită de structura peretelui exterior facilitând siguranța vieții în interiorul bazei. Peretele exterior are o grosime de 60 cm și este format din patru straturi: titan (30 cm), plumb și aluminiu (1 cm), aer (10 cm) și titan (19 cm).

Fiecare intrare în bază are o cameră de sterilizare pentru ca praful lunar să nu pătrundă în bază. De asemenea, toate ușile interioare sunt proiectate pentru a sigila camera.

Mai multe imagini cu baza Duat pot fi văzute la https://mooncampchallenge.org/pioneers-gallery-2022/details/16329/.