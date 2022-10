Lanțul de restaurante Spartan, inaugurat în anul 2012 la Suceava, a ajuns la restaurantul cu numărul 80, care a fost inaugurat în data de 30 septembrie 2022 la Barcelona.

Este al doilea restaurant Spartan deschis în afara granițelor țării, după cel de la Viena, în decembrie 2021. Cea mai de succes franciză de fast-food creată în România va deschide un al doilea restaurant în Castellon, orașul din Spania cu una dintre cele mai mari comunități de români.

” Ne dorim de mai mulți ani să ducem în toată lumea Spartan, un brand 100% românesc, conceput integral la țara noastră. Obiectivul este foarte clar: să construim un brand global, care să se adapteze fiecărei culturi. Împreună cu o echipă fantastică de români, vom inaugura un restaurant în cel mai iubit oraș din Spania, Barcelona. Brandul nu este cunoscut în Spania încă, de aceea mizăm pe comunitatea noastră de români să ne sprijine la început” a declarat fondatorul Spartan, Ștefan Mandachi.

Grupul de companii Strong MND Corporation, condus de către Ștefan Mandachi, este cel mai mare contributor la Bugetul de Stat din industria HoReCa în județul Suceava, Spartan fiind și unul dintre cei mai mari angajatori la nivel național cu peste 1200 angajați.

Planurile omului de afaceri Ștefan Mandachi, suceveanul care a reușit să transforme brandul Spartan în cel mai mare lanț de restaurante din România și primul care se extinde în Europa, nu se opresc aici.

Alte 15 restaurante urmează să fie deschise în 2023 în Austria, Spania, Franța și Germania, proiectele fiind bugetate deja, anunță reprezenanții Spartan. Aceștia precizează că se pregătesc să intre și pe piața din Anglia, cu un prim restaurant deschis la Londra în regim de franciză. Un restaurant francizat începe de la suma de 375.000 euro fără tva, investiția aparținând în integralitate francizatului, adică noului partener.

La finalul anului 2022 vor fi funcționale în total peste 80 restaurante Spartan, dintre care 43 sunt în sistem de franciză. Cele din România sunt deschise în București și în alte 44 de localități din țară, în principalele orașe ale României. Cifra de afaceri înregistrată la nivelul întregului grup în 2021 este de aproximatv 35 de milioane (proprii 17 de milioane de euro, francizate: 18 milioane de euro).

În Europa, funcționează deja două restaurante Spartan: la Viena și cel de la Barcelona.

Următorul restaurant Spartan se va deschide tot în Spania, la Castellon (contract semnat cu deschiderea în decembrie 2022). Urmează apoi Madrid, unde sunt deja închiriate spațiile și vor începe pregătirile de deschidere în primăvara lui 2023.

Ștefan Mandachi anunță optimist planurile de viitor ale lanțului Spartan: 100 de restaurante în 5 ani în Spania, din care 50% proprii și 50% francizate și cucerirea întregii piețe europene de Fast-Food.

Spartan Barcelona – o investiție de 500.000 de euro

Restaurantul Spartan din Barcelona se află în incinta complexului comercial Diagonal Mar, aproape de mare, de cel de-al treilea parc ca mărime din capitala Cataloniei și de Muzeul de Științe ale Naturii.

Restaurantul a presupus o serie de investiții consistente, de peste 500.000 euro, are 12 angajați, români și alte naționalități, cu toții rezidenți în Spania, care în ultimele douăl uni au fost pregătiți în România, în restaurantul nr. 1 din rețea, cel de la Suceava, din incinta Iulius Mall.

”Toate echipele de proiectare, de management, arhitecții, furnizorii principali de echipamente și materii prime, dar și producătorii de reclame sunt firme românești. Toate restaurantele pe care le vom deschide vor fi făcute cu companii românești. Carnea de pui, de porc și de vițel provin din România. Practic facem export.” subliniază Mandachi.

“Piața restaurantelor fast-food este mai dezvoltată aici faţă de alte state europene. Cred că putem ajunge la 90-100 de restaurante în următorii cinci ani, din care 40 - 50 francizate. Vrem să deschidem noi restaurante proprii, dar scopul principal este să ne dezvoltăm în sistem de franciză, prin intermediul unor parteneri care cunosc extrem de bine piața locală din fiecare oraș în care vom inaugura unități. În acestfel vom avea acces și la o resursă umană de calitate, pentru că angajații, alături de calitatea produsului și de concept, joacă un rol crucial în dezvoltarea acestui tip de afacere. Nu am fi reușit fără implicarea și devotamentul Managerului General Spartan Spania, Bogdan Mihai care ni s-a alăturat anul trecut in luna Octombrie după mulți ani petrecuți in cadrul companiei Metro Cash&Carry unde a contribuit la dezvoltarea acesteia in Cehia si China.

Le mulțumesc colegilor mei și întregii echipe Spartan Romania & Spania pentru munca depusă în aceste luni!” a declarat Directorul General Spartan Romania, Gabriel Melniciuc.

Costurile unei francize dezvoltate pe teritoriul Uniunii Europene pornesc de la 375.000 euro, întreaga investiție fiind suportată de către viitorul partener care accede în rețeaua de franciză Spartan. Pregătirea și trainingul durează minim 3 luni. Potențialii investitori vor primi titulatura de ”francizat”.

”Mulți români din toată Uniunea Europeană își doresc să deschidă un business Spartan. Foarte mulți îmi scriu în privat pe rețelele sociale, însă este o condiție primordială să completeze toate informațiile de pe site, să respecte strict toate procedurile și să înțeleagă total responsabilitățile unei francize. Franciza îți netezește drumul către succes, dar nu îți garantează succesul, așa că este mult de muncă” a completat Ștefan Mandachi.

Lanțul de restaurante Spartan a fost fondat în 2012 și face parte din grupul Strong MND Corporation SRL, împreună cu Mandachi Hotel & Spa, Mandachi Business Center și francizele: Mefi Café, sala de fitness Bum Bum Box, Concept SPA BioTransylvania, Restaurant Don Stefano, Centru de evenimente Magnificus și restaurantele cu specific grecesc Hercule.