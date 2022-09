Joi, 1 Septembrie 2022 (15:07:22)

Primul târg de adopție pentru câini din adăpostul public din lunca râului Suceava va avea loc duminică, 4 septembrie, la câțiva ani buni după un alt eveniment similar. Cei care vor să adopte un patruped sunt așteptați în parcarea Iulius Mall, între orele 12.00-18.00. Inițiatorul acestei acțiuni este Andrei Bacoș, un sucevean care se implică activ de mai mulți ani în acte de caritate și binefacere, dar și în activități de ecologizare a mediului înconjurător. ”Numărul adopțiilor a scăzut din cauza războiului, iar țările ce adoptau de la noi căței adoptă acum mai mult din Ucraina, un lucru perfect normal într-o situație ca asta. Toţi cățeii vor fi microcipaţi, vaccinaţi și deparazitaţi. În plus, cei care adoptă un animal vor primi hrană, un bol pentru apă și mâncare și recunoștință veșnică din partea noastră. Îmi doresc ca acest târg de adopții să devină un obicei și să fie făcut cât mai des, iar oamenii să înțeleagă importanța sterilizării animalelor, deoarece doar așa putem salva de la o moarte sigură sutele de pui ce sunt abandonați prin păduri, sate și orașe. Unii dintre ei sunt aruncați în saci de rafie în apă, buncăre și o parte ajung pe străzi sub roțile mașinilor. Mulțumim că vă pasă și sperăm ca acești căței să-și găsească un cămin fericit”, a arătat Andrei Bacoș. Acțiunea are loc cu sprijinul Asociației Bucovina Civică, în parteneriat cu Asociația Pro Animals Tina, cabinetul veterinar Scooby Vet, Primăria municipiului Suceava și Iulius Mall.