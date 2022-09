Joi, 1 Septembrie 2022 (12:57:41)

Timp de o săptămână, începând de luni, 5 septembrie, la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) se va desfășura sesiunea de toamnă a concursului de admitere. Înscrierile vor dura până pe 12 septembrie, fără zilele de sâmbătă și duminică, pentru specializările unde nu există probe, respectiv până pe 9 septembrie, pentru specializările unde există probe. Oferta USV pentru această sesiune conține 619 de locuri fără taxă, dintre care 349 la studiile de licență, iar 270 la studiile de masterat. Acestora li se adaugă locurile disponibile cu taxă, după cum urmează: 1.092 la licență, forma de învățământ cu frecvență, 734 la masterat, 234 la conversie profesională și 239 la licență ID. Trebuie reamintit faptul că în această sesiune de admitere, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava oferă mai multe programe de conversie profesională finanțate de Ministerul Educației, în vederea formării cadrelor didactice din învățământul liceal de stat.

Pentru etnicii români de pretutindeni, în sesiunea septembrie mai sunt disponibile 141 de locuri la ciclul de studii de licență și 162 la cel de masterat.

În ceea ce privește studiile doctorale, USV scoate la concurs 44 de locuri bugetate, 8 dintre acestea fiind alocate etnicilor români de pretutindeni, și 83 de locuri cu taxă.

Candidații trebuie să se înmatriculeze, pentru a fi admiși, cel târziu până la data de 19 septembrie, altfel vor pierde locul ocupat în urma înscrierii.

Toți candidații care se înmatriculează și devin studenți ai USV vor primi un sprijin material, care constă într-un laptop sau o tabletă, însoţite de o cartelă SIM cu abonament de date cu o durată de valabilitate de minim 9 luni și cu minimum 50 GB pe lună. În plus, peste 30% dintre viitorii studenți pot primi anual burse, cu valori cuprinse intre 600 și 1.100 lei. De aceste burse pot beneficia studenții care au depus la dosar diploma de bacalaureat în original. Pentru promoția din anul în curs, dacă liceul nu a eliberat diploma de bacalaureat, pentru obținerea bursei studenții pot depune adeverința de absolvire în original Aceste burse sunt oferite doar studenților care nu au mai urmat un alt program de studii pe locuri bugetate.

Indiferent de poziția pe care o ocupă în clasament, candidatul care se înmatriculează are șansa obținerii unui loc bugetat, având în vedere că unii dintre colegii lui care sunt plasați pe un loc superior au fost admiși și la alte programe de studiu din USV sau la alte universități, fapt care generează modificări în ierarhie. De asemenea, la anumite programe de studiu, primii 3 studenți înmatriculați cu taxă vor primi, pentru primul an de studiu, burse în valoare egală cu taxa de școlarizare pe care ei ar trebui să o plătească. Studenții care ocupă, în urma înmatriculării, un loc cu taxă vor putea trece pe un loc bugetat (fără taxă) grație rezultatelor obținute pe parcursul școlarizării, chiar și în timpul primului an de studiu. Lista studenților care ocupă un loc fără taxă se reface la începutul fiecărui an universitar, pe baza rezultatelor obținute în sesiunile de examene.

Toate informațiile referitoare la sesiunea de admitere septembrie 2022 sunt publicate pe pagina web https://admitere.usv.ro/.