Avea permisul suspendat pentru aproape un an, dar a plecat la plimbare cu mașina

Joi, 1 Septembrie 2022 (14:54:32)

Un tânăr de 19 ani din Rădăuți s-a ales cu dosar penal după ce a plecat la plimbare cu un autoturism marca BMW, înmatriculat în Irlanda. Șoferul a fost tras pe dreapta miercuri seară, în jurul orei 22.30, după ce în prealabil polițiștii au primit un ”pont” despre faptul că tânărul nu ar avea dreptul să conducă un autovehicul pe drumurile publice. Când a dat ochii cu polițiștii, tânărul le-a comunicat că nu are documentele asupra sa, dar a oferit informații despre identitate. Polițiștii au făcut verificări în bazele de date și au constatat că șoferul are permis de conducere eliberat pentru categoriile AM, B1, B, însă acesta era suspendat din 17 august 2022 și până pe 12 iulie 2023 pentru mai multe abateri la regimul rutier. Acum, tânărul este cercetat penal pentru comiterea infracțiunii de ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.