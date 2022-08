Luni, 29 August 2022 (10:12:05)

Spectacolele „Tragicomedia lui Don Cristobal și a Rositei” de Federico Garcia Lorca, în regia lui Zalan Zakarias, cu actorii Teatrului „Matei Vișniec” Suceava, și „Jungla TeVe” de Gigi Căciuleanu, cu actorii Lari Giorgescu și Alina Petrică (Teatrul Dramaturgilor Români, București), au încheiat duminică, 28 august 2022, cea de-a treia seară a proiectului „Teatru la Cetate”, organizat de Muzeul Național al Bucovinei. Și de această dată, sucevenii au venit în număr mare la cele două spectacole, interacționând cu actorii, bucurându-se de actul cultural oferit cu generozitate de aceștia.

Publicul s-a întâlnit mai întâi cu actori ai teatrului sucevean, care au prezentat o poveste suprarealistă, unde „dragostea și lupta pentru voința liberă sunt două elemente foarte importante care înving toate obstacolele ce intervin pe parcurs în viața personajelor”, după cum a spus regizorul piesei Zalan Zakarias. Scenografia spectacolului a fost semnată de Corina Grămoșteanu. Actorii Bogdan Amurăriței, Răzvan Bănuț, Horia Butnaru, Cristina Florea, Diana Lazăr, Delu Lucaci, Alexandru Marin, Cătălin Ștefan Mîndru, Cosmin Panaite, Clara Popadiuc au captat toată atenția publicului, astfel că reacțiile din partea acestuia au fost cele așteptate, aplauze, râsete, din nou aplauze. Povestea piesei: „Când problemele financiare apar în familie, tatăl Rositei ia o decizie: Căsătoria este soluția! Rosita se căsătorește cu Don Cristóbal, mafiotul dintre noi, pentru a salva onoarea familiei. Însă lupta împotriva opresiei aduce diferite complicații în poveste. L-am putea numi, de asemenea, un joc distorsionat dintre Romeo și Julieta, în care complotul animalic din poveștile pentru copii dobândește caracteristici umane”.

A fost un spectacol pe placul adulților, dar și al copiilor. A avut multe momente comice, dar și „replici vii”, care au stârnit curiozitatea spectatorilor. Cu toții au dorit să afle cum se încheie „povestea de dragoste” dintre Rosita și Don Cristóbal. La final, publicul s-a ridicat în picioare și a aplaudat frenetic evoluția actorilor suceveni, semn că le-a plăcut. Printre spectatori s-au aflat și scriitorul Matei Vișniec, Angela Zarojanu, managerul Teatrului Municipal „Matei Vișniec”, Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei.

· „De ce <Junglă>?”

Duminică seară, după ora 19:30, pe scena amenajată între zidurile Cetății s-a jucat spectacolul „Jungla TeVe”, cu actorii Lari Giorgescu și Alina Petrică. Muzica originală: Adrian Nour, scenografia: Corina Boboc.

Maestrul Gigi Căciuleanu, care semnează coregrafia și textul, le-a oferit celor doi artiști foarte talentați, atât ca actori, cât și ca dansatori, un text complex, provocator, un dialog-fluviu, o poezie fără sfârșit, un text care te face să-ți pui întrebări, să te gândești de unde și până unde este realitate, unde este imaginație, unde se cuibărește ridicolul, absurdul, fără să excludem umorul.

Lari Giorgescu și Alina Petrică, „El” și „Ea”, două personaje cares-au completat foarte bine sub presiunea unor himere. Au dansat, au cântat, au fost într-o continuă mișcare fără să abandoneze textul care curgea mereu, fără cusur. Spectatorul se simțea între două lumi, între cea reală și cea imaginară, între adevăr și neadevăr, cunoscând astfel mai multe fațete ale „Junglei”, nu numai cea mediatică, ci și a „Junglei” din noi. Nu știi ce cauți, nu știi să alegi, nu știi să mulțumești, nu știi să trăiești... Vrei anumite lucruri, dar parcă nu le vrei, ești nesigur, uneori vulnerabil, vrei să te îndepărtezi de „Jungla TeVe”, dar simți că ești atras mai mult și mai mult... Vrei să cunoști lumea de dincolo de ecran. O cunoști. Oare îți place? Aveai alte așteptări. Cam asta am descoperit în spectacolul realizat de maestrul Gigi Căciuleanu. Real și ireal. Un joc de cuvinte despre „Jungla” din noi și din afara noastră. „De ce <Junglă>?”, a fost întrebat Gigi Căciuleanu. Răspunsul a fost acesta: „Trăim într-o permanentă și nemiloasă junglă în mișcare. Jungla domestică. Jungla urbană. Jungla socială. Jungla politică etc. (…) Dar nu numai în afară, ci și în noi înșine o adevărată junglă locuiește și mișună fără astâmpăr. În corp, în minte, în inimă…”.

„Jungla TeVe” a fost o experiență culturală, teatrală diferită pentru publicul din Suceava, un spectacol captivant care te urmărește și după terminarea lui, după ce actorii și-au primit cu bucurie și emoție aplauzele de la final.