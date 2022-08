Caleidoscop gastro-umoristic. Potroace

Cappucino.Un cappuccino cerut după ora prânzului îi face pe italieni să-și dea seama imediat că ești turist. Această băutură este consumată de localnici doar în prima parte a zilei, de cele mai multe ori la micul dejun, alături de un croasant. Să pui parmezan pe pizza sau să ceri ketchup (tot pentru pizza) e considerat strigător la cer în Italia.

Dreapta.În Orientul mijlociu, în India și în unele părți din Africa trebuie să folosești la masă numai mâna dreaptă. Stânga e considerată murdară, pentru că e folosită, printre altele, pentru... șters la fund.

Zarzavat.”O poezie frumoasă, intitulată ”Supa de zarzavat” de Otilia Cazimir, o minunată poveste despre ”egalitatea de șanse a legumelor” atunci când ajung împreună în oala de supă: ”„S-a dus gospodina să ia zarzavat/Și vine acasă cu coșul încărcat:/Cu morcovi, cu varză, cartofi,/Pătrunjel, cu sfeclă, cu ceapă,/Că toate-s la fel!//Și toate încep să se certe pe masă:/«Ba eu sunt mai dulce», «ba eu mai frumoasă»,/Dar morcovi, sau varză, cartofi,/Pătrunjel, ori sfeclă, ori ceapă,/Nu-s toate la fel?//Le ia gospodina pe rând să le spele,/Pe urmă le taie bucăți, bucățele,/Și morcovi, și varză, cartofi,/Pătrunjel, și sfeclă, și ceapă,/Pe toate la fel!/Pe oala în clocot, capacul tresaltă/Și fierb sărăcuțele, fierb laolaltă./Și morcovi, și varză, cartofi,/Pătrunjel, și sfeclă, și ceapă,/Fierb toate la fel!/Acuma tac toate, ce vreți să mai spună?/Că supa e gata și-i strașnic de bună!/Și morcovi, și varză, cartofi,/Pătrunjel, și sfeclă, și ceapă,/Că toate-s la fel!” (P. Roth).

Halva.„Este bine de știut că halvaua este un produs importat din Orient, mai exact din Istanbul. Este obținută, în principal, din semințe - din miezul-prăjit de floarea soarelui - zahăr, glucoză și vanilină. Se recomandă a se consuma maxim 25-30 grame pe zi, deoarece dezavantajele sunt destule: 100 de grame de halva conține 12-14 grame proteine; 42-47 grame glucide și 35-39 grame lipide. Și, cel mai grav, aproape 600 de kilocalorii la suta de grame. Aceste calorii pot fi arse alergând minim 8 kilometri într-o zi. Asta pentru a înțelege mai bine pericolele la care ne expunem. De altfel, halvaua poate căpăta valoare terapeutică prin adăugarea de semințe de susan, de exemplu. Acest produs devine un element tonic pentru sezonul rece, deoarece semințele de susan conțin substanțe active (fibre, proteine), minerale (zinc fier, fosfor, calciu, potasiu) acizi grași nesaturați (acid oleic), lecitină, acizi polinesaturați (omega 6)”, afirmă medicul nutriționist Dan Merișca, din Arad, citat de Adevărul.

Potroace."Potroaca înseamnă sărătură, nu altceva. E o zeamă reparatorie de după "chindiile" cumplite ale Valaho-Balcaniei, care scoate în mod tradițional veninul din bețivi, mahmureala din nași și untul din bucătari" - spunea marele maestru Radu Anton Roman în cartea sa. Trebuie însă respectate cu sfințenie ingredientele, fără de care ciorba nu vă poate da aroma adevărată. Ingrediente: 500 grame de bucăți de zburătoare de casă, pot să fie de la mai multe feluri de zburătoare, apoi vreo 400 grame de măruntaie ( fără de care ciorba nu are gustul autentic: niscai pipote inimă, ficat, apoi 2 cepe, morcov, păstârnac, țelină, 2 linguri de orez, 20 boabe de piper, 200 ml smântână, 2 ouă, leuștean un litru zeamă de varză murată ( potroacă), 4 l de apă. “Este o ciorbă perfectă și completă, servită fierbinte, cu o bucată zdravănă de pâine și ardei iute... și nu mai cere nici o completare... iar realizarea ei este extrem de simplă”, nota gastronomul în lucrarea “Bucate, vinuri și obiceiuri românești” (Editura Paideia). Cum se prepară: Se spală și se lasă la uscat bucățile de zburătoare și măruntaiele lor. Zarzavaturile se toacă mărunt. Într-o oală se pun 4 l de apă cu o linguriță rasă de sare și se adaugă carnea și măruntaiele. Se lasă să clocotească bine și se adună spuma, apoi se adaugă zarzavaturile și piperul. După vreo oră de fiert molcom, se pune orezul bine spălat (2 linguri este cantitatea perfectă, chiar dacă nu pare mult, e destul orez!). După ce a fiert orezul (10-15 minute) se adaugă zeama de varză murată (potroaca) care sărează, acrește și dă adevărata aromă. Se mai lasă la clocotit câteva minute, separat se bat gălbenușurile cu smântână și cu ceva zeamă din oală. Se ia oala de pe foc, se adaugă smântâna bătută și se presară, după ce se mai răcorește puțin, leușteanul tocat mărunt. Se lasă aromele să se povestească puțin între ele... și se servește fierbinte, cu o pâine adevărată și cu ardei iute (pentru cei mai vrednici.). ” (adevarul.ro). P.S. Ce-mi place, prieteni... sintagma asta, a lui Radu Anton Roman: ”Se lasă aromele să se ”povestească” puțin între ele”. RAR - RIP! - ne-a dovedit că bucătăreala e o artă, nu doar gustativă, ci și, mai ales, culturală, literară... superbă...

Gusturi. Clientul: – Bună ziua, aș dori o pizza mare, cu carne... și cu topping de struguri negri, cu ananas. Chelnerul: – Sigur, domnule. Dar nu v-ar interesa și un sufleu de ciocolată cu murături?

Ofertă.Caut urgent două persoane pentru cules porumb. Dau 150 lei/zi, plus masă și țigări. P.S. – Dacă sunteți prinși la lucru... nu mă cunoașteți! Vârste. Te vaiți că te apropii de 50 de ani? Să vezi cum e când începi să te îndepărtezi. Slăbire. – Iubitule, am slăbit 3 kg! – Din cât? – Din 118 kg. – Felicitări! E exact cum ai pierde o piuliță de la tanc! Ghinion.Te chinui un an să strângi bani pentru vacanță și, brusc, primești invitație la o nuntă…Constatare. Uneori femeia are dreptate, alteori mereu!