Luni, 29 August 2022 (15:22:22)

Directorul Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” din municipiul Rădăuți, profesorul Radu Munteanu, se arată optimist la debutul anului de învățământ 2022-2023, în condițiile în care anul anterior a fost unul deosebit în procesul de învățământ și în modernizarea școlii din localitate. Radu Munteanu a declarat: „Suntem la startul unui nou an de învățământ și pornim cu optimism pentru că venim după un an deosebit, când am atras fonduri extrabugetare de peste 250 de mii de euro, mai exact, 150 de mii de la firma Egger, cu care am achiziționat mobilier școlar în fiecare sală de clasă, am modificat ambientul școlar în ceea ce privește holurile, scările elevilor și scările profesorilor, iar ca și bonus va fi amenajarea unui spațiu verde. Așa cum am mai spus, ne-am propus ca Școala „Bogdan Vodă” să fie o școală smart, o școală europeană, dar și o școală verde. La fel, firma Lincor Trans ne-a sponsorizat cu o sumă importantă cu care am modificat și modernizat grupurile sanitare, intrarea în unitatea de învățământ și sala de sport, ceea ce înseamnă încă un pas pentru o școală cu adevărat europeană”.

573 de tablete pentru elevii școlii

Managerul școlii mai arătat: „Cu sprijinul GAL Urban Rădăuți a fost accesat un proiect european pentru creșterea capacității Școlii Gimnaziale Bogdan Vodă de a desfășura activități didactice în mediul online prin achiziționarea de instrumente, aparatură electronică. Astfel au fost achiziționate 36 de laptopuri, pentru fiecare profesor, au fost montate în fiecare clasă table interactive cu videoproiector, pentru profesori suplimentar câte o tabletă grafică, iar la începutul anului școlar fiecare elev din cei 573 de la școala noastră va primi câte o tabletă. În aceste condiții copiii nu vor mai fi nevoiți să aducă zilnic cărțile la școală, deci mai puține kilograme în ghiozdane, și în același timp încă un pas spre digitalizare”.