Luni, 6 Iunie 2022 (13:50:01)

Aproape 1.400 de elevi și 85 de cadre didactice de la 20 de școli din județele Iași, Mureș, Neamț, Sălaj, Cluj, Arad, Suceava și Alba au participat, în prima jumătate a acestui an, la lecțiile despre energie susținute de voluntarii Delgaz Grid, E.ON și reprezentanții Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență.

După ce la începutul anului lecțiile s-au desfășurat online, ca urmare a situației pandemice, în ultima perioadă voluntarii E.ON au avut bucuria de a-i întâlni pe copii față în față. Primele lecții despre energie au avut loc la Școala Gimnazială „Alexandru I. Cuza” din Fălticeni și la Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Cluj-Napoca. „M-am bucurat cu adevărat că, după o perioadă foarte grea legată de pandemie, am reușit să ajung din nou într-o clasă de copii, unde am putut să le povestesc și să le împărtășesc câteva lucruri despre experiența mea din cei 18 ani în compania noastră. Am simțit emoții la începutul lecției, dar apoi nici nu mi-am dat seama cum a trecut o oră și jumătate. Copiilor le-au plăcut foarte mult discuțiile, materialele și experimentele prezentate”, a povestit Călin Oprea, unul dintre voluntarii Delgaz Grid. Elevii au fost foarte curioși și au avut o mulțime de întrebări pentru voluntarii noștri, printre care s-a aflat, recent, și CEO-ul E.ON România, Volker Raffel, care le-a explicat copiilor, pe înțelesul lor, cum se produce energia electrică, ce se întâmplă dacă un oraș sau o țară întreagă rămân fără curent electric, cum intervin echipele noastre atunci când o furtună rupe firele de curent sau unde se consumă cel mai mult gaz și de ce. Voluntarii Delgaz Grid și E.ON sunt impresionați la fiecare lecție de atmosfera pe care o găsesc în clase și de curiozitatea copiilor, precum și de entuziasmul lor. Proiectul „Lecții despre energie” al E.ON România a debutat în 2009, scopul acestuia fiind însușirea de către cei mici a regulilor de utilizare în condiții de siguranță a diferitelor forme de energie. În cei 13 ani, în acest program au fost implicați aproximativ 1.200 de voluntari, care le-au împărtășit informații despre energie și siguranță celor 21.000 de elevi din 600 de școli din zona de activitate E.ON și Delgaz Grid.