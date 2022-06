Politică

Președintele Organizației Județene Suceava a PSD, senatorul Ioan Stan, acuză „guvernele de dreapta care s-au succedat la conducerea țării după 2019” ca fiind responsabile pentru „derapajele care întârzie aderarea României la euro”. Senatorul a afirmat că în doi ani Cabinetele Orban și Cîțu au compromis și criteriile care deja fuseseră îndeplinite. „PSD lăsase totul pregătit, inclusiv o comisie națională dedicată trecerii la moneda euro și un plan național în acest sens. Acum guvernarea din care și PSD face parte inevitabil trebuie să-și asume un nou termen, respectiv 2027-2028”, a declarat Stan.

Potrivit acestuia, o serie de criterii pentru aderarea la euro sunt prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și se referă la prețuri stabile, finanțe publice solide și sustenabile, un curs de schimb stabil și rata dobânzilor pe termen lung să nu fie cu 2 puncte procentuale peste rata celor 3 state cu cele mai bune rezultate în materie de stabilitate a prețurilor.

„Cât timp am guvernat noi, am reușit să atingem majoritatea criteriilor respective, doar că guvernările Orban și Cîțu au compromis și obiectivele care deja fuseseră atinse. Practic, prin liberalizarea pieței energiei au dezlănțuit inflația, care este estimată la peste 10% la sfârșitul acestui an. De asemenea, deficitul bugetar s-a adâncit dramatic, la aproape 7% la finalul anului trecut și, urmare a împrumuturilor masive luate la dobânzi crescute, datoria publică a crescut vertiginos de la 34% la 50%, pondere în PIB. Asta ca să nu mai discutăm despre Guvernul Cîțu, care a scos oficial aderarea la moneda euro din lista de priorități a guvernării sale. Acum, cu cinismul și tupeul deja consacrate, domnul Cîțu dă așa-zise „lecții” despre ce ar fi trebuit făcut. A mai pierdut o bună ocazie să tacă!”, a declarat senatorul PSD. Acesta afirmă că partidul său s-a angajat să rezolve „și această problemă”, a aderării României la zona euro, și asta deoarece „locul nostru este alături de celelalte state ale UE care beneficiază de avantajele monedei unice europene”.