"Școala în vatra satului”

„Bogdăneii” clasei a II-a și dăscălița lor Nicoleta Bogoș, de la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” - Câmpulungul Bucovinei, au organizat vineri, 27 mai, la Muzeul ,,Arta Lemnului” din Câmpulung Moldovenesc, spectacolul „Nunta în Bucovina”, din cadrul proiectului ,,Școala în vatra satului”.

Activitatea a avut loc în satul tradițional din curtea Muzeului ,,Arta Lemnului", instituție parteneră în multe dintre proiectele inițiate de Nicoleta Bogoș, în cadrul Cercului Pedagogic al învățătorilor claselor a II-a din zona Câmpulung.

Totul a fost pregătit în detaliu. „Decorul și fiecare moment, cu certitudinea că Dumnezeu ne iubește și vom avea parte de o zi însorită și plină de frumos”, după cum ne-a povestit dăscălița din Câmpulung Moldovenesc.

În prezența numeroaselor cadre didactice, a inspectorilor școlari Daniela Ceredeev și Adriana Coțovanu, a familiilor micuților protagoniști și a numeroși membri ai comunității, s-au pus în scenă cele mai importante momente din nunta tradițională din Bucovina.

Marea surpriză, în primul rând pentru copii, dar și pentru toți cei prezenți a fost prezența talentaților și cunoscuților interpreți de muzică populară din Bucovina: Alexandru Brădățan și Marius Zgâianu, pe melodiile cărora copiii au realizat majoritatea momentelor de dans. „Trebuie să vă spun că din primul moment în care le-am făcut cunoscut proiectul au acceptat, necondiționat, să fie parte a acestei provocări, cu uimire, bucurie și certitudinea că nu va fi singura colaborare, ci doar începutul. Ce zi, ce bucurie! Întreg spectacolul a fost o poveste din Țara Fagilor - spusă tuturor, în dulce grai bucovinean, cu bucurie, lumină în suflet și-n priviri, de micii și minunații elevii ai clasei a II-a A - SG Bogdan Vodă”, povestește Nicoleta Bogoș.

În sprijinul ei au venit și colegii-profesori de la Clubul Copiilor - Niță Bîrsă și Daniel Sabie, care au asigurat orchestrația. Deși nu au existat repetiții nici cu interpreții, nici cu instrumentiștii, totul a decurs lin, frumos, surprinzător de sincronizat pentru că micii bucovineni le-au dat, tuturor, o lecție valoroasă despre identitate, apartenență, respect, asumare, dragoste și respect pentru valori și frumos, toate acestea fiind posibile datorită iubirii, pasiunii, priceperii cu care Nicoleta Bogoș își îndrumă „Bogdăneii”.

O oră pe săptămână în care „să ne reîntoarcem, prin diferite activități, la tradițiile și obiceiurile din Bucovina”

„Întotdeauna am considerat că școala trebuie să fie mai mult decât un loc în care parcurgem o programă școlară, respectăm un orar, reguli, norme și numărăm zilele dintre vacanțe”, ne-a spus „dăscălița” din Câmpulung Moldovenesc. „Mă simt confortabil când copiii vin și pleacă de la școală senini, zâmbind, nerăbdători să se întoarcă a doua zi și, din acest motiv mă străduiesc să le fac fiece zi de școală de poveste. Astfel, printre disciplinele obligatorii, de comun acord cu elevii și părinții acestora, strecurăm în fiecare an o disciplină opțională, ca modalitate de a da alte dimensiuni educației. Anul acesta școlar am ales împreună opționalul <Școala în vatra satului> - o oră pe săptămână în care să ne reîntoarcem, prin diferite activități, la tradițiile și obiceiurile din Bucovina: vizite la muzee și colecții tradiționale particulare, întâlniri tematice cu meșteri tradiționali, etnografi, meșteșugari, artiști populari, ateliere de creație, audiții muzicale, drumeții și vizite de informare (am învățat, împreună cu elevii, să culegem folclor, să prețuim semnificația și valoarea portului național, a fiecărei sărbători cu toate ritualurile, tradițiile și obiceiurile transmise din generație în generație) și, la finalul fiecărui semestru, am pus în practică, printr-un spectacol, toate cunoștințele deprinderile dobândite”, povestește Nicoleta Bogoș.

Atitudine pozitivă, implicare necondiționată

În semestrul I, spectacolul copiilor a fost dedicat tradițiilor și obiceiurilor de iarnă, cu momente, dansuri, jocuri, costume și accesorii specifice. Semestrul al doilea a fost dedicat tradițiilor agricole și gospodărești și momentelor de trecere din viața omului. Fiecare demers, în acest sens, a fost o provocare și o încântare pentru că „nu este ușor să întorci tânăra generație la tradiții, să menții interesul și curiozitatea fiecărui copil și a tuturor la un loc”.

„Dăscălița” a fost surprinsă peste măsură de toți cei 31 de elevi prin atitudinea pozitivă, implicarea necondiționată, nerăbdarea cu care așteptau fiecare activitate, dragostea pentru folclor, autentic, valori, port, tradiții și obiceiuri. Tot ce se întâmplă în clasa ei se decide împreună cu copiii și, astfel, s-a născut ideea de a finaliza și evalua activitățile din cadrul disciplinei opționale, la sfârșitul anului școlar, printr-un spectacol tematic intitulat „Nunta în Bucovina”.

O mare provocare, spunem noi, având în vedere dimensiunile acestui moment extrem de important din viața omului cu toate implicațiile sale pentru viața noii familii și rolul ei în comunitate, dar și ținând cont de protagoniști - micuții elevi de clasa a doua.

„Fiecare demers, fiecare ceas de repetiții, învățătură, descoperire, înțelegere, au însemnat, fiecare în parte și toate, laolaltă, cele mai autentice, senine și uimitoare lecții. Îi admir nespus pe micuții mei elevi pentru îndârjire, seriozitate, bucuria și respectul cu care s-au implicat în tot ceea ce a însemnat această ,, școală în vatra satului": de la lecțiile de informare, de la căutarea costumelor și pregătirea tuturor accesoriilor necesare, de la culegerea și înțelegerea semnificației tradițiilor și obiceiurilor de nuntă din Bucovina, de la alegerea rolurilor și până la punerea în scenă, în detaliu, a întregului spectacol, totul a fost o mare, mare provocare plină de bucurie”, a concluzionat Nicoleta Bogoș.

Recunoștință

Aprecieri și mulțumiri din partea organizatorilor sunt transmise tuturor celor care au susținut proiectul: profesor Ștefan Șandru, un talentat dansator și iubitor de folclor, părinții elevilor, membrii comunității care și-au deschis ușile și inimile, managerului MAL și întregii echipe, primarului din Câmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, care susține, cu inima deschisă, toate proiectele Nicoletei Bogoș, profesorilor Daniel Sabie și Niță Bîrsă, inspectoarelor și colegilor prezenți, echipei Yulmis Studio, pentru tot sprijinul, administratorului și întregii echipe de la ,,Cămara Bucovinei", familiei Petrică Mărgean pentru decorurile și accesoriile floraleși, nu în ultimul rând, artiștilor talentați și generoși Alexandru Brădățan și Marius Zgâianu care au acceptat, fără ezitare, provocarea organizatorilor.

Inspectorul școlar Daniela Ceredeev: „S-au prefirat în sufletele noastre tulburarea dulce, și nostalgia, și emoțiile...”

„<Bogdăneii>, 31 la numărătoarea îngerilor furișați din senin și purtători de ițari, cămeșuici, opinci și cătrincioare, ne-au dovedit cu asupră de măsură c-au deprins – într-un an de <Școală din vatra satului> - nu numai a desluși valori în filele aurite ale tradițiilor strămoșilor lor sau a se împrieteni cu o lume întreagă și îmbelșugată de semne și simboluri și credințe ale neamului nostru, tăinuite în obiceiuri și rânduieli străvechi, ci au deprins și jocul așezat și apăsat, și joaca cea cuminte, și rugăciunea care izbăvește și munca statornică ce – totdeauna – izbândește.

Mi-a fost, și vreau să cred că tuturor ne-a fost, tare-tare drag de ei.

Purtau veșminte vrednice de-o ladă de zestre păstrată cu anii: cămeșuici cu râuri și cu altițe, poale cu-ajur, cătrincioare, ițari, brâușoare cu mărgele sau în tricolor, colțuni și opinci, bondicioare, trăistuțe, tulpănel și pălărie și o făceau firesc și pe chip cu o cuminte mândrie.

Ne-au purtat, cu cântecul și jocul și strigăturile lor, în zvonul de odinioară, din zilele când se știa că e <nuntă mare în sat> și că nu-i chip pe-acas' de adăstat. Știu pruncii aceștia o sumedenie de povești și de credințe tăinuite în obiceiurile de nuntă, din Bucovina - pețitul, rânduiala druștelor și-a vătăjeilor, jocul năfrămilor, jucatul zestrei, iertăciunea și închinatul pe genunchii părinților, pusul și ridicatul „hulpilor”, târgul și făgăduiala mirelui, închinatul colacului și deshobotitul, dar știu și să joace <Coasa>, <Polobocul>, <Hora miresei> și <Hora Câmpulungului”. Și-au avut și oaspeți la nunta lor. Vrednici și lăudați de lume. Alexandru Brădățan și Marius Zgâian. Ca semn și mărturie că școala cea adevărată și învățarea se fac cu oameni mulți pe-aproape, cu oameni mari ce n-au uitat că suntem mici pe-aici și cu de fiecare ceas bucurie. S-au prefirat în sufletele noastre tulburarea dulce, și nostalgia, și emoțiile, și farmecul, și bucuria așa cum se prefiră lumina prin fereastră. N-o simți intrând, dar o știi că-i acolo și se face de negrăit pace, și tihnă, și bine.

Mi-e încă o dată, și-i tare bine să fie necurmat în fiecare zi, neîncăpător mulțumesc-ul că o astfel de cuminte și înaltă bucurie mi-a fot dată și mie”, a transmis inspectorul școlar pentru religie, prof. Daniela Ceredeev.