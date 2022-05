Marţi, 17 Mai 2022 (11:55:10)

Acțiunile de control în trafic cu efective sporite ale polițiștilor derulate în intervalul 13-15 mai au dus la constatarea a foarte multe abateri grave la regimul rutier, în urma cărora au fost ridicate 102 permise de conducere, dar constatate și 19 infracțiuni la regimul rutier.

Acțiunile au fost coordonate de Serviciul Rutier Suceava și așa cum se obișnuiește la final de săptămână sunt două direcții, o acțiune pe timp de zi, cu radarele, și una pe timp de noapte, axată pe verificările cu aparatul etilotest.

În cadrul acțiunii nocturne, echipajele de control au pus etilotestul la nu mai puțin de 426 de conducători auto.

Polițiștii au ridicat 47 de permise de conducere, din care zece pentru alcoolemie (concentrații sub 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat). Totodată, în cadrul acestei acțiuni nocturne, polițiștii au întocmit și 15 dosare penale, din care 12 pentru conducere sub influența alcoolului (alcoolemii mari, peste 0.40 mg/l alcool pur în aerul expirat, care se încadrează la infracțiune) plus trei cazuri de conducere fără permis ori cu permisul de conducere suspendat.

A doua acțiune, distinctă de prima, axată pe scoaterea în trafic a tuturor radarelor disponibile, în zilele de 14 și 15 mai, a dus la aplicarea a peste 400 de amenzi și reținerea a încă 55 de permise de conducere. Dintre șoferii care și-au pierdut dreptul de a conducere, 40 au fost înregistrați de radar cu viteză excesivă, iar alți 11 au fost înregistrați video în timpul unor depășiri neregulamentare.

Agenții rutieri au retras și 9 certificate de înmatriculare, din care 8 pentru lipsă ITP.

Se remarcă așadar numărul mare de șoferi pericol public, care circulă cu peste 100 de kilometri de oră în localitate, depășesc pe linia continuă ori conduc băuți, mai ales pe timp de seară și noaptea. Și, desigur, vorbim doar de cazurile care au fost depistate de polițiștii rutieri în cadrul acestor controale.