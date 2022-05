Marţi, 17 Mai 2022 (14:23:54)

Miercuri este programat un eveniment de excepție. Începând cu ora 18.00, sala de evenimente de la King’s Garden Events va găzdui ”Serata de muzică folclorică”, la care vor cânta Corala bărbătească ”Armonia” din Constanța, dirijor arhidiacon lector universitar doctor Ion Iulian Dumitru, multipremiată la nivel internațional, precum și Orchestra Folclorică ”Muzica Divertis” din Republica Moldova, conducător artistic Anton Slavici. Intrarea se face în baza unor tichete care costă 150 de lei de persoană, preț în care este inclusă mâncarea și băutura, iar rezervările se fac la numărul de telefon 0723611902. Corala ”Armonia” a fost înfiinţată în anul 2001 în cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Tulcea, iar din 2004 a intrat sub tutela Arhiepiscopiei Tomisului. A susţinut numeroase concerte în ţară, dar şi în afara ţării precum: Patriarhia Ecumenică din Constantinopol, în prezenţa S.S. Bartolomeu I, Roma, Bari, Madrid, Castellon, Ierusalim, Tel-Aviv, Haifa, turneu prepascal în Elveţia, Dublin, Londra, Strasbourg, Nurnberg, Lisabona, Barcelona, Paris, Insula Lesbos, Dobrich etc. Corala este formată din preoţi, diaconi şi studenţi ai Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii Ovidius, Constanţa şi abordează un repertoriu diversificat, compus atât din piese religioase, folclor românesc, colinde tradiţionale româneşti şi străine, cât şi piese din repertoriul clasic universal. Corala ”Armonia este dublu medaliată cu aur, în vara anului 2012, la ”World Choir Games” din S.U.A. În anul 2013, la Campionatul European al Corurilor, desfăşurat la Graz, Austria, a câştigat Marele Premiu la secţiunea Cor bărbătesc, două medalii de aur (secţiunile: Folclor şi Cor bărbătesc) şi una de argint (Muzică sacră); în anul 2014, a fost laureată cu aur (secţiunea Artă sacră), cu medalie de aur şi Marele Premiu (Cor bărbătesc de cameră) la „World Choir Games” (Riga, Letonia); în 2015, medalie de aur (Coruri de cameră) în cadrul competiţiilor „European Choir Games” şi ”Grand Prix of Nationes” (Magdebourg, Germania), iar în anul 2016 a fost laureată cu medalie de aur la secţiunile Cor bărbătesc de cameră şi Muzică sacră a cappella la ”World Choir Games”, Sochi, Rusia. În anul 2017, a fost invitată de onoare la cel mai prestigios festival al statului Israel (Gospel festival Zimria).