Sâmbătă, la orele serii, două evenimente aveau să se producă şi să ne dea, de atunci încoace, subiecte de interpretări, comentarii şi speculaţii: Festivalul-concurs Eurovision şi meciul FCSB de la Voluntari! Deşi întâmplările au avut loc la distanţă enormă una de cealaltă, totuşi ceva le leagă: cuvântul "fraudă" care totuşi, contextual, are semnificaţii diferite de la un loc la celălalt. La Torino, conform ştirilor năucitoare de la absolut toate televiziunile care ne-au informat asupra acestui caz, am furat... sau am fost furaţi! Sau... şi, şi!!! Adică mai întâi am furat sau mai întâi am fost furați. Însă după...? Dacă nu aveţi încredere în ce spun eu aici, n-aveţi decât să accesaţi net-ul şi să vedeţi ce înţelegeţi dintr-o ştire care începe cu "România furată la vot...", pentru că spre final să se spună că organizatorii au detectat o tentativă de fraudă la juriul românesc şi tocmai de aceea ni s-a anulat votul, care a fost înlocuit cu o bazaconie (ceva cu algoritm, voturi similare, din anii anteriori - ce mai, o îmbârligătura capentru fraierii canoi, numai canoi!). Azi, la 3 zile după, habar n-avem ce a fost, cum a fost, dacă şi cine pe cine a furat. Şi nici n-o să ştim vreodată!

Dincolo, la Voluntari, domnul preşedinte-antrenor-stăpân de sclavi Gigi Becali a fost furat de toată lumea: de arbitri, de jucătorii săi, de VAR-ul inexistent, de finu' Pandele! Ciudat e că în loc să înjure (pardon: să afurisească!) brigada de arbitri care i-a furat cele două puncte care teoretic îi puteau aduce titlul, dl Becali s-a pus cu armamentul din dotare pe... primarul Pandele, finul său, care cică ar fi luat bani de la Cluj ca să-l încurce pe el, Naşul Becali! Culmea e că dl Becali a plecat la bulău în cazul "Valiza" pentru bani duşi... invers!, adică la Cluj!

Sigur e că Eurovision-ul a fost câştigat, oarecum fraudulos, de Ucraina, iar titlul de campioană la fotbal în România, tot cam fraudulos, de CFR Cluj. Deci: la aceleaşi ore se fură şi pe gazon, şi la Eurovision. Dacă nu există, România trebuia inventată. De ce? Ca să nu mai fie tristeţe pe lume!