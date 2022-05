Marţi, 17 Mai 2022 (12:14:06)

Asociația Bibliotecarilor din România (ABR) a lansat o campanie umanitară pentru sprijinirea ucrainenilor. Pe 21 martie 2022, s-a primit un apel pentru sprijin umanitar de la Centrul de Dezvoltare Profesională a Cadrelor Didactice din Cernăuți prin intermediul social-media:



„Bună ziua, stimați colegi!



Sunt consultantă Centrului de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din unitatea teritorială Cernăuți, Ucraina.



Mă numesc Rodica Timiș @Родіка Тіміш. Începând din data de 24 februarie 2022, am devenit voluntară la centrul regional de voluntariat din or. Cernăuți (str. Holovna, 41, Cernăuți).



Am organizat confecționarea lenjeriei pentru pat, logistica legăturilor transfrontaliere cu prietenii din România pentru a ajuta persoanele refugiate ce sunt în număr mare în regiune.



Ne adresăm către Dumneavoastră: orice sprijin, ajutor umanitar este primit, în special: medicamente, echipament pentru medici, produse alimentare de lungă păstrare, saltele, lenjerie pentru pat.



Cu stimă și respect, Rodica Timiș



· Răspuns imediat







La acest apel a răspuns imediat doamna președinte a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR), dr. Adriana Szekely. Consiliul Director al ABR a fost receptiv la apelul de sprijinire prin direcționarea unei sume spre achiziția materialelor medicale și lansarea unei campanii pentru colectarea unor fonduri ce vor fi dirijate spre ajutorul umanitar. Președinta filialei Suceava a ABR, Anișoara Budui (bibliotecar la Biblioteca Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava), a fost desemnată să se ocupe de menținerea legăturii partea ucraineană.



Anișoara Budui: ”La telefon, doamna Timiș m-a rugat să informez cât mai multe persoane despre situația disperată din spitalele din Kiev și Harkov, ca urmare a lipsei medicamentelor, dispozitivelor și echipamentelor medicale, dar și nevoia de suplimentare cu produse alimentare cu valabilitate îndelungată din centrele de refugiați din Ucraina. Mărturisesc că fiecare discuție telefonică m-a marcat într-un fel sau altul. Am asigurat-o de sprijinul Asociației Bibliotecarilor din România și nu numai. Am empatizat cu oamenii/copiii hăituiți de alarme, bombe, foame sau durere fără medicamente... greu de suportat. Inițial, am venit în întâmpinarea rugăminților ei cu informații despre Platforma națională de sprijin de Urgență, Salvați copiii, Asociații farmaceutice etc., ulterior am contactat o firmă de articole medicale pentru un calcul estimativ al solicitărilor. După cum știm materialele medicale sunt scumpe și ABR fiind o asociație non-profit nu a putut acoperi costurile listelor transmise. Am reușit în primă fază să achiziționăm produse medicale de prim ajutor: bandaje, unguente, pansamente, plasturi, lame bisturiu, mănuși chirurgicale, trusă de prim ajutor etc.. Inclusiv copiii mei au dorit să ajute acei copilași cu dulciuri și rechizite. Ni s-au alăturat foarte mulți prieteni și am reușit împreună să bucurăm 650 de copiii ucraineni. După mai multe obstacole întâmpinate și după un drum lung și periculos, donația din partea ABR a ajuns la destinație. Deoarece războiul continuă, lista necesităților primită direct de la colegii noștri din Ucraina este în creștere.







· Start campaniei #ABR alături de Ucraina - Haideți să-i ajutăm pe semenii noștri greu încercați!







Pentru a veni în sprijinul solicitărilor, dăm startul campaniei #ABRalaturideUcraina. Haideți să-i ajutăm pe semenii noștri greu încercați, a căror viață depinde de oamenii binevoitori care pot să ofere din puținul lor! Nu ezitați să donați pentru a contribui la achiziționarea produselor medicale sau a alimentelor de bază și astfel putem fi "îngerii" copiilor refugiați. Vă rugăm să contribuiți în contul: Asociația Bibliotecarilor din România Cod fiscal: 10211897 RO02RNCB0090000508350001 – BCR La detalii bancare vă rugăm să specificați: donație Ucraina Perioada de desfășurare a Campaniei: 15 mai -15 iunie 2022.



Din fondurile colectate vom achiziționa echipamente medicale, alimente, rechizite sau alte produse de extremă urgență, care ulterior vor fi direcționate spre Centrele de colectate și distribuire din Ucraina. Sper ca omenia colegilor noștri, dar și a oamenilor de bine să dea roade în această campanie. Războiul va trece, însă faptele rămân!”



