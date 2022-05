Marţi, 17 Mai 2022 (16:31:46)

Judecătoria Gura Humorului a dat primele condamnări în cazul unei fapte de ultraj deloc mărunte comise asupra unui pădurar pe raza satului Capu Codrului, comuna Păltinoasa. Din cei șase inculpați trimiși în judecată de procurorii de la Gura Humorului s-au emis condamnări față de doi, care au avut rol de coautori și au preferat să meargă pe o variantă simplificată.

Unul dintre inculpați a primit o pedeapsă cu executare, în condițiile în care mai avea o condamnare anterioară, cu suspendare.

· ”Unul din ei a dat startul, m-a lovit cu parul peste picior, apoi au început să dea și alții"

Reamintim, pe scurt, ce s-a întâmplat. În noiembrie 2021, un pădurar din cadrul Ocolului Silvic Gura Humorului a reclamat faptul că a fost agresat în zona de pădure pe care o are în pază, pe raza satului Capu Codrului, comuna Păltinoasa. De față au fost mai mulți martori, inclusiv lucrători forestieri.

Incidentul s-a petrecut pe 28 octombrie, în jurul orei 11.00, când pădurarul Vasile Gogan, care răspunde de Cantonul Silvic Pârâul Negru nr. 15, având în pază o suprafaţă de 742 de hectare de pădure, în zona satului Capu Codrului și a altora din jur, se afla în timpul serviciului și a observat, la liziera pădurii, un grup mare de romi, localnici, care se aflau în fondul forestier cu mai multe căruțe. Cel puțin la nivel de intenție, romii se aflau la strâns resturi de material lemnos, pentru încălzirea locuințelor. În general, acestora li se permite să mai strângă astfel de resturi.

„Erau de toți cred că vreo 14-16 inși, într-o partidă de exploatare fag. Ei luau lemn la metru pentru a vinde, fag, nu resturi. Le-am explicat că este lemn pentru populație, pe care eu trebuie să îl distribui, dar nu am avut cu cine să mă înțeleg. I-am rugat să părăsească zona, au început să facă scandal. Unul din ei a dat startul, m-a lovit cu parul peste picior, apoi au început să dea și alții. Noi eram doar doi, am fugit, însă chiar și așa am primit câteva lovituri în zona costală și la spate. Sunt mulți, nu lucrează, nu au ce mânca, iar toată presiunea este pe pădure”, a declarat pădurarul pentru Monitorul de Suceava.

· 3 ani și 8 luni de închisoare, respectiv închisoare cu suspendare

Conform sentinței Judecătoriei Gura Humorului, Claudiu Vasile Solomon a primit 2 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj și 1 an pentru loviri sau alte violențe. Pedeapsa rezultantă în cazul acestuia este de 2 ani și 4 luni de închisoare, la care se adaugă o condamnare anterioară care a fost inițial cu suspendare, iar acum a fost comutată în pedeapsă cu executare. În total, Claudiu Vasile Solomon are de executat 3 ani și 8 luni de închisoare.

Inculpatul a executat în jur de șase luni de arest preventiv după agresarea pădurarului Goga.

Al doilea coautor, Constantin Solomon, a primit tot 2 ani de închisoare pentru ultraj și un an de închisoare pentru loviri sau ale violențe, dar în cazul său pedeapsa de 2 ani și 4 luni a fost suspendată pe un termen de încercare de 3 ani.

Sentința Judecătoriei Gura Humorului cu privire la cei doi nu este definitivă.

Față de ceilalți patru autori trimiși în judecată cauza a fost disjunsă într-un alt dosar.