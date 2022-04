Luni, 18 Aprilie 2022 (10:21:26)

Rugby Club Gura Humorului a debutat în Liga Națională de Rugby, duminică, tocmai la Petroșani, în meciul cu Știința din localitate, câștigătoarea de anul trecut al celui de-al doilea eșalon, devenit între timp istorie, după comasarea celor două ligi.

Gazdele s-au impus destul de clar, cu 46-12, după un meci în care și humorenii au contat, înscriind două eseuri, ambele prin George Davidoiu.

Humorenii au mers la Petroșani cu o echipă foarte tânără, 17 din cei 23 de jucători din lot având sub 21 de ani.

Au fost și două premiere, la RC Gura Humorului evoluând în premieră frații Cosmin și Mihăiță Daraban, respectiv Ștefăniță Rusu și Sebastian Rusu, tată și fiu. Prezența în teren tată-fiu este o premieră la nivel de rugby în 15.

Ștefăniță Rusu este cel mai longeviv rugbist din România, având 46 de ani, și și-a văzut împlinit visul de a juca un meci oficial alături de fiul său, care are 18 ani împliniți și drept de joc la seniori.

Referitor la meciul de la Petroșani, managerul-jucător Ștefăniță Rusu a precizat că scorul reflectă în mare superioritatea gazdelor, însă putea fi mult mai strâns.

”Gazdele de la Petroșani s-au întărit față de anul trecut au și trei străini din emisfera sudică, campioni cu Timișoara acum câțiva ani. Au avut viteză superioară, noi am stat mai prost la organizare în teren, dar per ansamblu am avut și momente bune. Mergem înainte și ne pregătim pentru derbiul cu CSM Bucovina Suceava”, a declarat Ștefăniță Rusu.

RC Gura Humorului continuă să mizeze pe tinerețe cu ceva mixturi din rândul veteranilor.

Un amănunt important, la titrata echipă din Timișoara au evoluat, în prima etapă, trei sportivi care au făcut junioratul la Gura Humorului, din actuala generație U 19.