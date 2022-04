Luni, 18 Aprilie 2022 (09:08:16)

În cadrul Programului Mondial Eco-Schools /Eco-Şcoala, Școala Gimnazială Nr. 8 Suceavaa inițiat o activitate de împădurire în aria Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești. În colaborare cu Garda Forestieră Suceava, reprezentată de inspector-șef Gășpărel Mihai, Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava a desfășurat sâmbătă, 16 aprilie, o activitate „de inițiere în tainele pădurii”.

Activitatea de împădurire a avut loc în aria Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești, sub îndrumarea directă a mai multor reprezentanți: pădurar Florin Popovici, Vasilovschi Vasilică - reprezentat compartiment fond forestier, Boicu Răzvan - inginer silvic, Tomescu Irina - inginer silvic, responsabil compartiment regenerarea pădurilor, Onica Marius - șef ocol silvic.

Cei 40 de elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 8 Suceava, din clasele a IV-a A (prof. înv. primar Vartolomei Lăcrămioara), a VI-a A (diriginte, prof. Cojocaru Victorița), a VI-a B (diriginte, prof. Leșanu Larisa), a VI-a C (diriginte, prof. Solovăstru Mihaela Camelia), a VII-a B (diriginte, prof. Confederat Lăcrămioara) și a VII-a C (diriginte, prof. Luparu Bogdan), au plantat o suprafață de 0,5 h cu puieți de molid.

Prof. Confederat Lăcrămioara, coordonatoarea acestei activități, mulțumește elevilor, părinților, reprezentanților Ocolului Silvic, dar și colegilor profesori Muntean Adriana și Leșanu Larisa, care au participat la acțiunea de împădurire. „A fost o activitate utilă pentru elevi, prin care am învățat să apreciem și să iubim natura. Am învățat lucruri noi despre fondul forestier: împădurire, întreținere, parcelare etc.”, a transmis prof. Cojocaru Victorița.